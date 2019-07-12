Заторів у Києві побільшає: починається ремонт вузла біля метро «Дніпро»



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Оновлять конструкції естакади з Дніпровського узвозу на Набережне шосе

З 12 липня у Києві на естакаді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе буде обмежено рух. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

«Ми розпочинаємо ремонт транспортного вузла поблизу ст. м. «Дніпро». А саме естакади з Дніпровського узвозу на Набережне шосе (з’їзд до мосту Метро). Оновлюватимемо конструкції шляхопроводу (зокрема, ригелі)», - розповіли автодорівці.

Ремонт триватиме з 12 до 25 липня. На цей час рух транспорту буде частково обмежено.

У «Київавтодорі» перепрошують водіїв за незручності.

Як повідомлялося, у столиці дорожники завершують ремонт першої частини мосту Метро через Русанівську протоку.

Також нагадаємо, що «Київавтодор» оголосив тендер на реконструкцію вул. Пушкінської. На роботи комунальна корпорація готова витратити до 144,1 млн грн.

До слова, цього року ще на 120-ти столичних вулицях замінять старе вуличне освітлення на сучасне.