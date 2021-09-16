На столичній Оболоні згоріла квартира

На момент прибуття вогнеборців, мешканці квартири були на вулиці

Внаслідок пожежі пошкоджена меблі, особисті речі, а також закопчені стіни та стеля квартири

На Оболоні у Києві сталася пожежа на вул. Полярній, 5-А, повідомляє пресслужба ДСНС.

На місце події прибули рятувальники та з’ясували, що пожежа виникла в одній з квартир на 1 поверсі 9-поверхового житлового будинку.

На момент прибуття вогнеборців, мешканці квартири були на вулиці.

«О 18:27 загоряння локалізували, а о 18:29 – ліквідували. Внаслідок пожежі пошкоджена віконна рама, меблі, особисті речі, а також закопчені стіни та стеля квартири», – йдеться в повідомленні. Жертв та постраждалих немає.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини виникнення пожежі.

У ДСНС нагадують про правила, які допоможуть уникнути пожежі:

• Не залишайте легкозаймисті предмети поруч з увімкненими електроприладами.

• Виходячи з дому, вимикайте з розеток телевізори, праски, електричні чайники тощо.

• Стежте за справністю електромережі та не перевантажуйте її одночасною роботою усієї техніки.

• Не сушіть білизну над газовою конфоркою, не розвішуйте поруч з плитами рушники, серветки, дерев’яне кухонне приладдя.

• Регулярно розповідайте дітям про правила протипожежної безпеки та не дозволяйте їм гратись сірниками.

• У випадку загоряння, негайно викликайте вогнеборців за номером 101.

Нагадаємо, минулої доби загорілася літня тераса кафе на вул. Космічній, вогонь перейшов всередину приміщення.