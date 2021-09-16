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    На столичній Оболоні згоріла квартира

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    На момент прибуття вогнеборців, мешканці квартири були на вулиці - На столичній Оболоні згоріла квартира
    На момент прибуття вогнеборців, мешканці квартири були на вулиці
    Фото: ДСНС

    Внаслідок пожежі пошкоджена меблі, особисті речі, а також закопчені стіни та стеля квартири

    На Оболоні у Києві сталася пожежа на вул. Полярній, 5-А, повідомляє пресслужба ДСНС.

    На місце події прибули рятувальники та з’ясували, що пожежа виникла в одній з квартир на 1 поверсі 9-поверхового житлового будинку.

    На момент прибуття вогнеборців, мешканці квартири були на вулиці.

    «О 18:27 загоряння локалізували, а о 18:29 – ліквідували. Внаслідок пожежі пошкоджена віконна рама, меблі, особисті речі, а також закопчені стіни та стеля квартири», – йдеться в повідомленні. Жертв та постраждалих немає.

    Наразі правоохоронці з’ясовують обставини виникнення пожежі.

    У ДСНС нагадують про правила, які допоможуть уникнути пожежі:

    • Не залишайте легкозаймисті предмети поруч з увімкненими електроприладами.

    • Виходячи з дому, вимикайте з розеток телевізори, праски, електричні чайники тощо.

    • Стежте за справністю електромережі та не перевантажуйте її одночасною роботою усієї техніки.

    • Не сушіть білизну над газовою конфоркою, не розвішуйте поруч з плитами рушники, серветки, дерев’яне кухонне приладдя.

    • Регулярно розповідайте дітям про правила протипожежної безпеки та не дозволяйте їм гратись сірниками.

    • У випадку загоряння, негайно викликайте вогнеборців за номером 101.

    Нагадаємо, минулої доби загорілася літня тераса кафе на вул. Космічній, вогонь перейшов всередину приміщення.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники речі квартира
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    На столичній Оболоні згоріла квартира