На столичній Оболоні згоріла квартира
Внаслідок пожежі пошкоджена меблі, особисті речі, а також закопчені стіни та стеля квартири
На Оболоні у Києві сталася пожежа на вул. Полярній, 5-А, повідомляє пресслужба ДСНС.
На місце події прибули рятувальники та з’ясували, що пожежа виникла в одній з квартир на 1 поверсі 9-поверхового житлового будинку.
На момент прибуття вогнеборців, мешканці квартири були на вулиці.
«О 18:27 загоряння локалізували, а о 18:29 – ліквідували. Внаслідок пожежі пошкоджена віконна рама, меблі, особисті речі, а також закопчені стіни та стеля квартири», – йдеться в повідомленні. Жертв та постраждалих немає.
Наразі правоохоронці з’ясовують обставини виникнення пожежі.
У ДСНС нагадують про правила, які допоможуть уникнути пожежі:
• Не залишайте легкозаймисті предмети поруч з увімкненими електроприладами.
• Виходячи з дому, вимикайте з розеток телевізори, праски, електричні чайники тощо.
• Стежте за справністю електромережі та не перевантажуйте її одночасною роботою усієї техніки.
• Не сушіть білизну над газовою конфоркою, не розвішуйте поруч з плитами рушники, серветки, дерев’яне кухонне приладдя.
• Регулярно розповідайте дітям про правила протипожежної безпеки та не дозволяйте їм гратись сірниками.
• У випадку загоряння, негайно викликайте вогнеборців за номером 101.
Нагадаємо, минулої доби загорілася літня тераса кафе на вул. Космічній, вогонь перейшов всередину приміщення.