Кличко розповів, яким буде бюджет Києва на 2022 рік

Традиційно майже третю частину бюджету спрямують на сферу освіти

Бюджет Києва на 2022 рік складатиме, за розрахунками, близько 65 млрд грн. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Прямий».

«Що стосується бюджету міста, він буде трохи більшим, ніж цього року. Зважаючи на недоотримання, які спричинила пандемія, кошторис 2022 року складатиме приблизно 65 млрд грн», – сказав Кличко.

За словами мера Києва, традиційно майже третю частину бюджету спрямують на сферу освіти. Значну частину коштів також збираються виділити на медицину, транспорт та будівництво і ремонт доріг.

Разом з тим, Віталій Кличко зауважив, що тільки цього року, через кризу, спричинену пандемією, місто не доотримало майже 5 млрд грн.

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Як відомо, 15 вересня уряд затвердив держбюджет–2022. Оприлюднено його основні показники. Оприлюднено його основні показники. Проєкт бюджету цього ж дня надійшов до Верховної Ради.

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