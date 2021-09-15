На Пейзажній алеї у Києві вандали пошкодили відому скульптуру (фото)

Це вже не перший раз, коли над скульптурою так знущаються вандали

Тепер скульптура Маленького принца вимагає комплексного ремонту

У центрі Києва на Пейзажній алеї невідомі поглумилися над скульптурою Маленького принца. Хулігани відбили принцу руку з шаблею, тепер з тулуба стирчить арматура і скульптура потребує комплексного ремонту, повідомляє «Сьогодні».

«Лисеня зроблений з бронзи. Його просто вирвали невідомі. А минулої ночі пошкодили і самого Принца – йому відірвали руку, в якій він тримав шаблю. Вона теж зроблена з бронзи», – розповів скульптор Костянтин Скритуцький.

Тепер скульптура принца вимагає комплексного ремонту. Від неї залишився лише кістяк. Маленького принца доведеться демонтувати і відновлювати в майстерні.

Варто відзначити, що в місці, де встановлена скульптура, міська влада провела реконструкцію Пейзажної алеї. Чиновники обіцяли встановити тут камери відео спостереження.

За словами скульптура, заяву в поліцію було написано відразу після пропажі лисеняти.

«Ми написали заяву в поліцію, але активності в пошуках лисеняти з боку правоохоронців не спостерігалося. Будемо писати ще одну заяву з стосовно зруйнованого пам'ятника», – розповів скульптор Скритуцький.

Як повідомили в поліції Києва, зараз вивчають усі подробиці справи. «Поліція і безпосередньо дільничний поліцейський зараз вивчають матеріали, що стосуються фігурки Маленького Принца і фігурки лисеняти на Пейзажній алеї. Подальшими діями буде встановлення особи того, хто це зробив», – повідомили поліцейські.

Це вже не перший раз, коли над скульптурою так знущаються вандали. В 2014 році скалічили паркову скульптуру Маленького принца на Пейзажній алеї в Києві. Після чого її забирали на ремонт.

Тоді влада заявила, що через почастішання фактів вандалізму за скульптурами потрібен нагляд.

Як раніше повідомлялося, Кличко пообіцяв відкрити нову локацію Пейзажної алеї вже за кілька тижнів.