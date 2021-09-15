Теракт у Дніпрі: колега загиблого висунула нову версію причини вибуху

На думку колеги Олексія Кавлака, причиною трагедії могла бути несправність автівки

Автомобіль загиблого 15 вересня у Дніпрі Олексія Кавлака було обладнано газовою установкою, що давно потребувала ремонту або заміни. Про це ТСН розповіла колега загиблого, заступниця керівника тренінг-центру «Aid Brothers» Ірина Гура.

Вона також зазначила, що у чоловіка не було конкурентів, чи ворогів, та відкинула версію із перевезенням Олексієм вибухівки.

«Це, як зараз кажуть, терористичний акт, або це щось із машиною. У мене є варіант – у нього була газова установка, яку давно треба було міняти», – підсумувала колега загиблого.

Щодо загиблої разом із Олексієм Дар’ї Гречищевої, вона додала, що їхня організація тісно співпрацювала із ДСНС, тож чоловік і жінка були знайомі вже давно.

«Вона була волонтеркою «Червоного хреста», і всі, хто знайомий із «Червоним хрестом» її знають», – повідомила жінка.

Нагадаємо, у середу, 15 вересня, внаслідок вибуху автомобіля у місті Дніпро загинули дві особи, які перебували всередині машини.

Загиблими виявилися прессекретарка обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дар'я Гречіщева та інструктор з домедичної допомоги Олексій Кавлак.

Поліція кваліфікувала вибух авто як «терористичний акт».

Читайте також: