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    Теракт у Дніпрі: колега загиблого висунула нову версію причини вибуху

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    Вибух&nbsp;автомобіля Nissan Primera стався на проспекті Богдана Хмельницького - Теракт у Дніпрі: колега загиблого висунула нову версію причини вибуху
    Вибух автомобіля Nissan Primera стався на проспекті Богдана Хмельницького
    фото: Police Dnipro Region/Facebook

    На думку колеги Олексія Кавлака, причиною трагедії могла бути несправність автівки

    Автомобіль загиблого 15 вересня у Дніпрі Олексія Кавлака було обладнано газовою установкою, що давно потребувала ремонту або заміни. Про це ТСН розповіла колега загиблого, заступниця керівника тренінг-центру «Aid Brothers» Ірина Гура.

    Вона також зазначила, що у чоловіка не було конкурентів, чи ворогів, та відкинула версію із перевезенням Олексієм вибухівки.

    «Це, як зараз кажуть, терористичний акт, або це щось із машиною. У мене є варіант – у нього була газова установка, яку давно треба було міняти», – підсумувала колега загиблого.

    Щодо загиблої разом із Олексієм Дар’ї Гречищевої, вона додала, що їхня організація тісно співпрацювала із ДСНС, тож чоловік і жінка були знайомі вже давно.

    «Вона була волонтеркою «Червоного хреста», і всі, хто знайомий із «Червоним хрестом» її знають», – повідомила жінка.

    Нагадаємо, у середу, 15 вересня, внаслідок вибуху автомобіля у місті Дніпро загинули дві особи, які перебували всередині машини.

    Загиблими виявилися прессекретарка обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дар'я Гречіщева та інструктор з домедичної допомоги Олексій Кавлак.

    Поліція кваліфікувала вибух авто як «терористичний акт».

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    Теги: вибух теракт ДСНС Дніпро поліція
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    Теракт у Дніпрі: колега загиблого висунула нову версію причини вибуху