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    На столичній Троєщині горіла школа (фото)

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    Загорання виникло в підвальному приміщенні школи - На столичній Троєщині горіла школа (фото)
    Загорання виникло в підвальному приміщенні школи
    Фото: ДСНС

    На час пожежі у школі нікого не було

    У вихідні в одній зі шкіл на вул. Закревського, 11-А у Деснянському районі столиці сталася пожежа. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Пожежа виникла 24 липня о 21 годині.

    На місце події виїхали найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що в підвальному приміщенні сталося загоряння сміття на площі 8 кв. м.

    О 21:21 бійці локалізували пожежу та о 21:23 – ліквідували.

    На місці було задіяно три одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина займання наразі встановлюється.

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    На столичній Троєщині горіла школа (фото)
    На столичній Троєщині горіла школа (фото)

    Зазначимо, що за адресою вул. Закревського, 11-А знаходиться спеціалізована школа №251 ім. Хо Ши Міна з поглибленим вивченням англійської мови.

    Як повідомлялося, 6 липня сталась пожежа у школі №195 на вул. Миколайчука, 17А у Дніпровському районі столиці. Займання сталося у гардеробі, яке знаходиться у підвальному приміщенні школи.

    Теги: пожежа Київ ДСНС школа рятувальники
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    На столичній Троєщині горіла школа (фото)