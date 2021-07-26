На столичній Троєщині горіла школа (фото)
На час пожежі у школі нікого не було
У вихідні в одній зі шкіл на вул. Закревського, 11-А у Деснянському районі столиці сталася пожежа. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Пожежа виникла 24 липня о 21 годині.
На місце події виїхали найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що в підвальному приміщенні сталося загоряння сміття на площі 8 кв. м.
О 21:21 бійці локалізували пожежу та о 21:23 – ліквідували.
На місці було задіяно три одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.
Жертв і постраждалих немає.
Причина займання наразі встановлюється.
Зазначимо, що за адресою вул. Закревського, 11-А знаходиться спеціалізована школа №251 ім. Хо Ши Міна з поглибленим вивченням англійської мови.
Як повідомлялося, 6 липня сталась пожежа у школі №195 на вул. Миколайчука, 17А у Дніпровському районі столиці. Займання сталося у гардеробі, яке знаходиться у підвальному приміщенні школи.