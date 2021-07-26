На столичній Троєщині горіла школа (фото)

На час пожежі у школі нікого не було

У вихідні в одній зі шкіл на вул. Закревського, 11-А у Деснянському районі столиці сталася пожежа. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Пожежа виникла 24 липня о 21 годині.

На місце події виїхали найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що в підвальному приміщенні сталося загоряння сміття на площі 8 кв. м.

О 21:21 бійці локалізували пожежу та о 21:23 – ліквідували.

На місці було задіяно три одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина займання наразі встановлюється.

Зазначимо, що за адресою вул. Закревського, 11-А знаходиться спеціалізована школа №251 ім. Хо Ши Міна з поглибленим вивченням англійської мови.

Як повідомлялося, 6 липня сталась пожежа у школі №195 на вул. Миколайчука, 17А у Дніпровському районі столиці. Займання сталося у гардеробі, яке знаходиться у підвальному приміщенні школи.