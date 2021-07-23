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    У Києві горів студентський гуртожиток (фото)

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    Пожежа виникла на другому поверсі гуртожитку - У Києві горів студентський гуртожиток (фото)
    Пожежа виникла на другому поверсі гуртожитку
    Фото: ДСНС

    Під час гасіння пожежі з гуртожитку було евакуйовано 40 осіб

    22 липня сталась пожежа у студентському гуртожитку Національного університету біоресурсів і природокористування України на вул. Блакитного, 4 у Голосіївському районі столиці. Так, о 16:26 до рятувальної служби надійшла інформація, що з вікна гуртожитку йде дим.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на місце події прибули рятувальники з найближчих Державних пожежно-рятувальних частин.

    Як виявилось, на другому поверсі чотириповерхового гуртожитку в одній із кімнат сталося загоряння особистих речей на площі 2 кв. м.

    Під час гасіння пожежі з будівлі було виведено на безпечну відстань 40 осіб.

    О 16:44 пожежу було ліквідовано.

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    У Києві горів студентський гуртожиток (фото)
    У Києві горів студентський гуртожиток (фото)

    На місце події виїжджало 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів ДСНС

    Загиблих і травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі та збитки з’ясовуються.

    Як повідомлялося, 22 липня сталась пожежа в «Портер пабі» на вул. Хрещатик, 15/4 у центрі Києва.

    Теги: пожежа Київ ДСНС вуз рятувальники
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    У Києві горів студентський гуртожиток (фото)