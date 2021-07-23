У Києві горів студентський гуртожиток (фото)

Під час гасіння пожежі з гуртожитку було евакуйовано 40 осіб

22 липня сталась пожежа у студентському гуртожитку Національного університету біоресурсів і природокористування України на вул. Блакитного, 4 у Голосіївському районі столиці. Так, о 16:26 до рятувальної служби надійшла інформація, що з вікна гуртожитку йде дим.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на місце події прибули рятувальники з найближчих Державних пожежно-рятувальних частин.

Як виявилось, на другому поверсі чотириповерхового гуртожитку в одній із кімнат сталося загоряння особистих речей на площі 2 кв. м.

Під час гасіння пожежі з будівлі було виведено на безпечну відстань 40 осіб.

О 16:44 пожежу було ліквідовано.

На місце події виїжджало 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів ДСНС

Загиблих і травмованих немає.

Причина виникнення пожежі та збитки з’ясовуються.

Як повідомлялося, 22 липня сталась пожежа в «Портер пабі» на вул. Хрещатик, 15/4 у центрі Києва.