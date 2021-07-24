У Кривому Розі загорівся будинок для літніх людей. Врятували 22 мешканців

Загоряння трапилося близько третьої години ранку у господарчій кімнаті

Стареньких виносили на свіже повітря, декого доводилося виводити у засобах індивідуального захисту органів дихання

У ніч проти суботи, 24 липня, трапилася пожежа у приватному пансіонаті для літніх людей, що розташований на вулиці Залізній міста Кривий Ріг. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Загоряння трапилося близько третьої години ранку у господарчій кімнаті, що на першому поверсі триповерхового будинку.

На момент виникнення займання всередині перебували 25 осіб – 22 людей похилого віку та 3 осіб медичного персоналу.

Надзвичайники врятували 22 мешканців пансіонату. Їх виносили на свіже повітря, декого доводилося виводити у засобах індивідуального захисту органів дихання.

Пожежу локалізовано о 03:26 та ліквідовано о 04:20. Вогнем знищено старе домашнє майно в господарчій кімнаті.

До гасіння займання залучали 17 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Раніше, 22 липня, сталась пожежа у студентському гуртожитку Національного університету біоресурсів і природокористування Українина вул. Блакитного, 4 у Голосіївському районі столиці.

Як виявилось, на другому поверсі чотириповерхового гуртожитку в одній із кімнат сталося загоряння особистих речей на площі 2 кв. м. Під час гасіння пожежі з будівлі було виведено на безпечну відстань 40 осіб.

Також 22 липня сталась пожежа в «Портер пабі» на вул. Хрещатик, 15/4 у центрі Києва.