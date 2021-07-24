  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Кривому Розі загорівся будинок для літніх людей. Врятували 22 мешканців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Загоряння трапилося близько третьої години ранку у господарчій кімнаті - У Кривому Розі загорівся будинок для літніх людей. Врятували 22 мешканців
    Загоряння трапилося близько третьої години ранку у господарчій кімнаті
    Фото: dp.dsns.gov.ua

    Стареньких виносили на свіже повітря, декого доводилося виводити у засобах індивідуального захисту органів дихання

    У ніч проти суботи, 24 липня, трапилася пожежа у приватному пансіонаті для літніх людей, що розташований на вулиці Залізній міста Кривий Ріг. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

    Загоряння трапилося близько третьої години ранку у господарчій кімнаті, що на першому поверсі триповерхового будинку.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Кривому Розі загорівся будинок для літніх людей. Врятували 22 мешканців
    У Кривому Розі загорівся будинок для літніх людей. Врятували 22 мешканців
    У Кривому Розі загорівся будинок для літніх людей. Врятували 22 мешканців
    У Кривому Розі загорівся будинок для літніх людей. Врятували 22 мешканців
    У Кривому Розі загорівся будинок для літніх людей. Врятували 22 мешканців
    Фото: dp.dsns.gov.ua

    На момент виникнення займання всередині перебували 25 осіб – 22 людей похилого віку та 3 осіб медичного персоналу.

    Надзвичайники врятували 22 мешканців пансіонату. Їх виносили на свіже повітря, декого доводилося виводити у засобах індивідуального захисту органів дихання.

    Пожежу локалізовано о 03:26 та ліквідовано о 04:20. Вогнем знищено старе домашнє майно в господарчій кімнаті.

    До гасіння займання залучали 17 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

    Раніше, 22 липня, сталась пожежа у студентському гуртожитку Національного університету біоресурсів і природокористування Українина вул. Блакитного, 4 у Голосіївському районі столиці.

    Як виявилось, на другому поверсі чотириповерхового гуртожитку в одній із кімнат сталося загоряння особистих речей на площі 2 кв. м. Під час гасіння пожежі з будівлі було виведено на безпечну відстань 40 осіб.

    Також 22 липня сталась пожежа в «Портер пабі» на вул. Хрещатик, 15/4 у центрі Києва.

    Теги: пожежа ДСНС Кривий Ріг будинок чоловік повітря майно Хрещатик час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Кривому Розі загорівся будинок для літніх людей. Врятували 22 мешканців