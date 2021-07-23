Безхатченко влаштував пожежу в недіючій будівлі в Києві

На місці пожежі працювали десять рятувальників

Під час пожежі постраждав чоловік

У ніч на п’ятницю, 23 липня, сталась пожежа на вул. Дмитрівській, 23-А у Шевченківському районі столиці. Інформація про загорання надійшло до рятувальної служби о 00:47, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці встановили, що в одноповерховій недіючій будівлі сталося загоряння сміття на площі 5 кв. м.

Під час розвідки рятувальники вивели на свіже повітря чоловіка без певного місця проживання, який перебував у сусідній кімнаті, та передали його медикам. Потерпілого, 1977 року народження, було госпіталізовано до лікарні з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння».

Рятувальники о 01:15 локалізували займання, а о 01:29 - ліквідували.

На місці події було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.

Причина пожежі та належність території на даний момент встановлюється.

Нагадаємо, 22 липня сталась пожежа у студентському гуртожитку Національного університету біоресурсів і природокористування України на вул. Блакитного, 4 у Голосіївському районі столиці.

Як виявилось, на другому поверсі чотириповерхового гуртожитку в одній із кімнат сталося загоряння особистих речей на площі 2 кв. м.

Під час гасіння пожежі з будівлі було виведено на безпечну відстань 40 осіб.