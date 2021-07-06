На столичих Березняках горіла школа (фото)

До ліквідації пожежі було задіяно 6 спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 рятувальників

Займання сталося у шкільному гардеробі

У вівторок, 6 липня, сталась пожежа у школі №195 на вул. Миколайчука, 17А у Дніпровському районі столиці. Так, о 13:47 до рятувальної служби надійшла інформація від вахтера про те, що із підвального приміщення йде чорний дим.

На місце події негайно виїхали найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Вогнеборці встановили, що займання сталося у гардеробі, яке знаходиться у підвальному приміщенні. О 14:22 бійці локалізували загоряння на площі 15 кв. м та о 14:40 ліквідували.

Внаслідок пожежі згоріли речі та тумбочка.

На місці було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу ДСНС.

Причина займання наразі встановлюється.

Під час пожежі у школі нікого не було. Жертв і постраждалих немає.

Як повідомлялося, за минулу добу столичні рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожеж у недіючих будівлях.