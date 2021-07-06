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    На столичих Березняках горіла школа (фото)

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    До ліквідації пожежі&nbsp;було задіяно 6 спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 рятувальників - На столичих Березняках горіла школа (фото)
    До ліквідації пожежі було задіяно 6 спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 рятувальників
    Фото: ДСНС

    Займання сталося у шкільному гардеробі

    У вівторок, 6 липня, сталась пожежа у школі №195 на вул. Миколайчука, 17А у Дніпровському районі столиці. Так, о 13:47 до рятувальної служби надійшла інформація від вахтера про те, що із підвального приміщення йде чорний дим.

    На місце події негайно виїхали найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Вогнеборці встановили, що займання сталося у гардеробі, яке знаходиться у підвальному приміщенні. О 14:22 бійці локалізували загоряння на площі 15 кв. м та о 14:40 ліквідували.

    Внаслідок пожежі згоріли речі та тумбочка.

    На місці було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу ДСНС.

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    На столичих Березняках горіла школа (фото)
    На столичих Березняках горіла школа (фото)
    На столичих Березняках горіла школа (фото)

    Причина займання наразі встановлюється.

    Під час пожежі у школі нікого не було. Жертв і постраждалих немає.

    Як повідомлялося, за минулу добу столичні рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожеж у недіючих будівлях.

    Теги: пожежа Київ ДСНС школа рятувальники
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    На столичих Березняках горіла школа (фото)