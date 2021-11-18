  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На столичному Подолі ДТП паралізувала рух трамваїв (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ДТП сталася на трамвайних коліях - На столичному Подолі ДТП паралізувала рух трамваїв (фото)
    ДТП сталася на трамвайних коліях
    фото: «Київ оперативний»

    Легковий автомобіль врізався у трамвай

    У четвер, 18 листопада, вранці на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Сталося зіткнення легкового автомобіля з трамваєм.

    У результаті ДТП заблоковано рух трамваїв у обох напрямках.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На столичному Подолі ДТП паралізувала рух трамваїв (фото)
    На столичному Подолі ДТП паралізувала рух трамваїв (фото)
    фото: «Київ оперативний»

    Пресслужба комунального підприємства «Київпастранс» повідомляє, що затримується рух трамваїв № 11, 12, 16, 19 по вул. Кирилівська/Куренівський парк у напрямку станції метро «Контрактова площа».

    На місце викликано поліцію.

    Як повідомлялося, 17 листопада ввечері у Києві на вулиці Кирилівській у ДТП потрапив відомий художник Сергій Поярков. Поярков рухався на позашляховику Toyota по вулиці Кирилівській. Як розповіли очевидці, позашляховик почав завертати з середньої смуги ліворуч на заборонений сигнал світлофору та протаранив автомобіль Skоda.

    Теги: ДТП Київ громадський транспорт автомобіль Київпастранс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На столичному Подолі ДТП паралізувала рух трамваїв (фото)