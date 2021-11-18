На столичному Подолі ДТП паралізувала рух трамваїв (фото)

Легковий автомобіль врізався у трамвай

У четвер, 18 листопада, вранці на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Сталося зіткнення легкового автомобіля з трамваєм.

У результаті ДТП заблоковано рух трамваїв у обох напрямках.

Пресслужба комунального підприємства «Київпастранс» повідомляє, що затримується рух трамваїв № 11, 12, 16, 19 по вул. Кирилівська/Куренівський парк у напрямку станції метро «Контрактова площа».

На місце викликано поліцію.

Як повідомлялося, 17 листопада ввечері у Києві на вулиці Кирилівській у ДТП потрапив відомий художник Сергій Поярков. Поярков рухався на позашляховику Toyota по вулиці Кирилівській. Як розповіли очевидці, позашляховик почав завертати з середньої смуги ліворуч на заборонений сигнал світлофору та протаранив автомобіль Skоda.