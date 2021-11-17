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    У Києві водійка Infiniti вилетіла з дороги і знесла дерево (фото)

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    Від удару дерево зламалось, а машина отримала серйозні пошкодження - У Києві водійка Infiniti вилетіла з дороги і знесла дерево (фото)
    Від удару дерево зламалось, а машина отримала серйозні пошкодження
    фото: dtp.kiev.ua

    Кермувальниця не отримала серйозних травм

    У середу, 17 листопада, на вулиці Олени Теліги, 35 в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляється у соцмережі.

    Автомобіль Infiniti вилетів з дороги та врізався в дерево.

    За кермом автівки перебувала жінка. Вона не отримала серйозних травм.

    Дерево, в яке в'їхав автомобіль, зламалось і впало на проїжджу частину дороги, перегородивши смугу руху.

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    У Києві водійка Infiniti вилетіла з дороги і знесла дерево (фото)
    У Києві водійка Infiniti вилетіла з дороги і знесла дерево (фото)
    У Києві водійка Infiniti вилетіла з дороги і знесла дерево (фото)
    У Києві водійка Infiniti вилетіла з дороги і знесла дерево (фото)
    У Києві водійка Infiniti вилетіла з дороги і знесла дерево (фото)
    У Києві водійка Infiniti вилетіла з дороги і знесла дерево (фото)
    фото: dtp.kiev.ua

    На місці працюють рятувальники ДСНС та правоохоронці.

    Рух транспорту ускладнено.

    Як повідомлялося, 17 листопада в селищі Петропавлівська Борщагівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автівок.

    15 листопада на проспекті Лобановського в Києві автомобіль Volkswagen влетів у Mazda.

    Теги: ДТП Київ ДСНС дороги водій автомобіль рятувальники
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    У Києві водійка Infiniti вилетіла з дороги і знесла дерево (фото)