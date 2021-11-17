У Києві водійка Infiniti вилетіла з дороги і знесла дерево (фото)
Кермувальниця не отримала серйозних травм
У середу, 17 листопада, на вулиці Олени Теліги, 35 в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляється у соцмережі.
Автомобіль Infiniti вилетів з дороги та врізався в дерево.
За кермом автівки перебувала жінка. Вона не отримала серйозних травм.
Дерево, в яке в'їхав автомобіль, зламалось і впало на проїжджу частину дороги, перегородивши смугу руху.
На місці працюють рятувальники ДСНС та правоохоронці.
Рух транспорту ускладнено.
Як повідомлялося, 17 листопада в селищі Петропавлівська Борщагівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автівок.
15 листопада на проспекті Лобановського в Києві автомобіль Volkswagen влетів у Mazda.