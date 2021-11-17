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    На Львівщині шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою

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    За попередньою інформацією, в автобусі перебувало 12 неповнолітніх учнів - На Львівщині шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою
    За попередньою інформацією, в автобусі перебувало 12 неповнолітніх учнів
    фото: lv.npu.gov.ua

    16-річний школяр отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні

    Біля села Бишів Червоноградського району Львівської області внаслідок зіткнення шкільного автобуса та вантажівки травмувалися діти. Правоохоронці встановлюють обставини події, повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

    «За попередньою інформацією, в автобусі перебувало 12 неповнолітніх учнів. Внаслідок ДТП пасажир автобуса, 16-річний школяр, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Діагнози ще сімох учнів уточнюються», – йдеться у повідомленні.

    Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення між шкільним автобусом, що обслуговує ЗОШ І-ІІІ ступенів села Бишів, яким керував 54-річний місцевий мешканець, та вантажівкою DAF під керуванням 28-річного жителя одного з сіл Червоноградського району.

    Поліція встановлює обставини ДТП, фото: lv.npu.gov.ua
    Поліція встановлює обставини ДТП, фото: lv.npu.gov.ua

    За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

    До слова, глава МВС подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю, що їздила п’яною за кермом.

    Теги: Національна поліція України ДТП Львівщина діти вантажівки
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    На Львівщині шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою