Відомий художник Поярков потрапив у ДТП (відео)

Художник травмував голову, але від допомоги медиків відмовився

У Києві на вулиці Кирилівській у ДТП потрапив відомий художник Сергій Поярков.Про це повідомляє «Київ оперативний».

На місці знімальна група «Магнолії-ТВ» поспілкувалася з поліцейськими та з’ясували, як саме сталася ДТП.

«Поярков рухався на пошашляховику Toyota по вулиці Кирилівській. Як розповіли очевидці, позашляховик почав завертати з середньої смуги ліворуч на заборонений сигнал світлофору та протаранив автомобіль Skоda, який їхав по прямій на своє зелене світло», – йдеться в повідомленні.

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Сергій Поярков розповів знімальній групі «Магнолії-ТВ», що правил не порушував та завертав на вулицю Білицьку на зелений сигнал світлофору. Художник травмував голову, але від допомоги медиків відмовився.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала всі обставини.

Як повідомлялося, у столичному районі Позняки між двома чоловіками сталася бійка, в результаті якої один із них завдав іншому смертельного ножового поранення.