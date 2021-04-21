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    На столичному Співочому полі розквітло понад 700 тисяч тюльпанів

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    У парку висаджено понад 30 сортів тюльпанів - На столичному Співочому полі розквітло понад 700 тисяч тюльпанів
    У парку висаджено понад 30 сортів тюльпанів
    Фото: Компанія Grand Event

    Територія Печерського ландшафтного парку «Співоче» буде відкрита для відвідувачів з 1 травня

    На території Печерського ландшафтного парку «Співоче» розквітло понад 700 тисяч тюльпанів різних сортів та видів. Над унікальними квітковими композиціями працювали десятки дизайнерів та агрономів, а всього було зібрано понад 30 сортів цієї квітки.

    Крім тюльпанів, в парку також можна побачити нарциси, іриси, крокуси, мускарі та інші багаторічники.

    Як повідомляють організатори, з 1 травня територія парку буде відкрита для відвідувачів, тому квіткову виставку зможе відвідати кожен охочий.

    «Ми будемо працювати як парк, з дотриманням суворих обмежувальних карантинних заходів. Нам дуже хочеться, щоб українці побачили цю красу на власні очі, зробили декілька хороших фото, погуляли на свіжому повітрі та отримали заряд позитиву. Але турбота про гостей у нас на першому місці, тому сподіваємося на розуміння і просимо всіх дотримуватися встановлених правил», – повідомив на своїй сторінці у Facebook організатор виставки, директор компанії-оператора парку «Співоче» Денис Погорєлко.

    Організатори підкреслюють, що у зв'язку з пандемією коронавірусу на локації будуть введені такі обмеження: дотримання соціальної дистанції, носіння захисних масок чи респіраторів, вимірювання температури на вході.

    Нагадаємо, що минулорічна ювілейна виставка тюльпанів пройшла у форматі онлайн.

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    На столичному Співочому полі розквітло понад 700 тисяч тюльпанів
    На столичному Співочому полі розквітло понад 700 тисяч тюльпанів
    На столичному Співочому полі розквітло понад 700 тисяч тюльпанів
    На столичному Співочому полі розквітло понад 700 тисяч тюльпанів
    На столичному Співочому полі розквітло понад 700 тисяч тюльпанів
    На столичному Співочому полі розквітло понад 700 тисяч тюльпанів
    На столичному Співочому полі розквітло понад 700 тисяч тюльпанів
    На столичному Співочому полі розквітло понад 700 тисяч тюльпанів

    До цього в різні роки виставки тюльпанів були тематичними і присвячувалися сюжетам відомих казок або світовим столицям тощо.

    Де: парк Співоче (вул. Лаврська, 31)

    Коли: з 26 квітня

    Вхід: платний. Передбачені пільги пенсіонерам.

    Теги: Київ виставка парк квіти
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