«Жере все»: в Україну з квітами привезли рідкісного шкідника

Шкідник впливає і на огірки та бобові

Разом з квітами, які завезли з Нідерландів, в Україну завезли західного квіткового трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

Таку знахідку виявили у фітолабораторії обласного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Під час проведення фітосанітарного контролю зрізаних квітів, які завезені з Нідерландів походженням Ефіопія, виявлено карантинний, обмежено поширений на території України шкідливий організм – західний квітковий трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).

До зараженого вантажу вживатимуть відповідні фітосанітарні заходи, зазначили в продспоживслужбі.

Експортеру – а це Нідерланди – повідомили про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам.

Зазначимо, що західний квітковий трипс – багатоїдний шкідник, який може заселяти й пошкоджувати понад 250 видів рослин з більш ніж 65 родин.

Личинки висмоктують клітковий сік з рослинної тканини.

Спочатку це викликає появу жовтих некротичних плям, своєрідної штрихуватості; поступово ці штрихи і плями зливаються.

Шкідник впливає і на огірки та бобові.

Зокрема, на плодах огірків і бобах з’являються характерні рубці.

Своєю чергою на трояндах та квітах сенполій ураження західним квітковим трипсом проявляється у вигляді білого нальоту, а якщо зараження відбулося до початку цвітіння, то це може призвести до деформації зародків, резюмують у фотолабораторії Держпродспоживслужби Тернопільської області.