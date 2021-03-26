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    «Жере все»: в Україну з квітами привезли рідкісного шкідника

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    «Жере все»: в Україну з квітами привезли рідкісного шкідника

    Шкідник впливає і на огірки та бобові

    Разом з квітами, які завезли з Нідерландів, в Україну завезли західного квіткового трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

    Таку знахідку виявили у фітолабораторії обласного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

    Під час проведення фітосанітарного контролю зрізаних квітів, які завезені з Нідерландів походженням Ефіопія, виявлено карантинний, обмежено поширений на території України шкідливий організм – західний квітковий трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).

    До зараженого вантажу вживатимуть відповідні фітосанітарні заходи, зазначили в продспоживслужбі.

    Експортеру – а це Нідерланди – повідомили про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам.

    Зазначимо, що західний квітковий трипс – багатоїдний шкідник, який може заселяти й пошкоджувати понад 250 видів рослин з більш ніж 65 родин.

    Личинки висмоктують клітковий сік з рослинної тканини.

    Спочатку це викликає появу жовтих некротичних плям, своєрідної штрихуватості; поступово ці штрихи і плями зливаються.

    Шкідник впливає і на огірки та бобові.

    Зокрема, на плодах огірків і бобах з’являються характерні рубці.

    Своєю чергою на трояндах та квітах сенполій ураження західним квітковим трипсом проявляється у вигляді білого нальоту, а якщо зараження відбулося до початку цвітіння, то це може призвести до деформації зародків, резюмують у фотолабораторії Держпродспоживслужби Тернопільської області.

    Теги: Нідерланди квіти
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