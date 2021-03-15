«Самшитового» крадія спіймали у столичному парку

Підприємливий киянин торгував квітами, вкраденими з клумб

Сьогодні, 15 березня, у Дарницькому районі столиці було затримано чоловіка, який крав рослини з клумб у місцевому парку для їх подальшого продажу. Про це повідомляє Управління зелених насаджень Дніпровського району на своїй сторінці у Facebook.

«Ранок понеділка розпочався для озеленювачів Дніпровського району з чергового розпачу. Охорона вкотре затримала у парку «Перемога» злодія, який нівечив кущі самшиту на партерній частині парку. Ці викрадені кущі він продавав у квіткові крамниці на вулицях Малишка та Попудренка», – йдеться у повідомленні.

Комунальники скаржаться, що поліція відмовляється відкривати кримінальну справу за даним правопорушенням.

«Тому зробимо відомими не лише людину яка краде кущі, а й квіткові крамниці, які купують у нього їх для подальшого використання у букетах. Будьте свідомими – не купуйте квіти у крамницях, які економлячи, обкрадають Ваші кишені», – просять в комунальному підприємстві, викладаючи фото затриманого.

До слова, не так давно у парку «Перемога» стався аналогічний випадок, тоді злодюжка заявив, що вириває самшит для дружини, а та виготовляє квіткові композиції.

Раніше стало відомо, що «Київзеленбуд» розпочав кампанію по збереженню та охороні раноцвітних, ендемічних, реліктових, лікарських та таких, які занесені до Червоної книги України, рослин. Підприємства, що входять до об'єднання, створюють мобільні групи, які будуть патрулювати балансові території з метою недопущення фактів знищення цінних рослин.