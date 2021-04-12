У Києві зацвіли перші магнолії: де можна побачити красу (фото)

У ботсаду імені Фоміна зібрана одна з найбільших колекцій магнолієвих дерев

У столицю прийшло довгоочікуване тепло і в ботанічному саду імені Фоміна вже зацвіли перші магнолії.

У ботсаду імені Фоміна зібрана одна з найбільших колекцій магнолієвих дерев – висаджено 65 видів із 240 існуючих у природі. Загалом у цьому саду росте майже три сотні кущів магнолії. У паркову зону ботсаду, де росте велика частина магнолій, вхід безкоштовний.

Як повідомляє «Інформатор», сьогодні в ботсаду можна побачити фотографів у масках, людей, які вигулюють тварин. Втім, це звичайне життя ботсаду за останній рік.

Зараз там зацвіли тільки два дерева, їх можна побачити відразу біля сходів поблизу центрального входу в ботанічний сад.

Незабаром розцвітуть дерева вглиб магнолієвої алеї, де будуть і білі, і рожеві квіти. Але поки там тільки закриті бутони.