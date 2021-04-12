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    У Києві зацвіли перші магнолії: де можна побачити красу (фото)

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    Біля магнолієвих дерев фотографуються всі охочі - У Києві зацвіли перші магнолії: де можна побачити красу (фото)
    Біля магнолієвих дерев фотографуються всі охочі
    Фото: Інформатор

    У ботсаду імені Фоміна зібрана одна з найбільших колекцій магнолієвих дерев

    У столицю прийшло довгоочікуване тепло і в ботанічному саду імені Фоміна вже зацвіли перші магнолії.

    У ботсаду імені Фоміна зібрана одна з найбільших колекцій магнолієвих дерев – висаджено 65 видів із 240 існуючих у природі. Загалом у цьому саду росте майже три сотні кущів магнолії. У паркову зону ботсаду, де росте велика частина магнолій, вхід безкоштовний.

    Як повідомляє «Інформатор», сьогодні в ботсаду можна побачити фотографів у масках, людей, які вигулюють тварин. Втім, це звичайне життя ботсаду за останній рік.

    Зараз там зацвіли тільки два дерева, їх можна побачити відразу біля сходів поблизу центрального входу в ботанічний сад.

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    У Києві зацвіли перші магнолії: де можна побачити красу (фото)
    У Києві зацвіли перші магнолії: де можна побачити красу (фото)
    У Києві зацвіли перші магнолії: де можна побачити красу (фото)
    У Києві зацвіли перші магнолії: де можна побачити красу (фото)
    У Києві зацвіли перші магнолії: де можна побачити красу (фото)
    У Києві зацвіли перші магнолії: де можна побачити красу (фото)
    У Києві зацвіли перші магнолії: де можна побачити красу (фото)
    У Києві зацвіли перші магнолії: де можна побачити красу (фото)
    У Києві зацвіли перші магнолії: де можна побачити красу (фото)
    У Києві зацвіли перші магнолії: де можна побачити красу (фото)
    У Києві зацвіли перші магнолії: де можна побачити красу (фото)
    У Києві зацвіли перші магнолії: де можна побачити красу (фото)
    У Києві зацвіли перші магнолії: де можна побачити красу (фото)
    У Києві зацвіли перші магнолії: де можна побачити красу (фото)
    Фото: Інформатор

    Незабаром розцвітуть дерева вглиб магнолієвої алеї, де будуть і білі, і рожеві квіти. Але поки там тільки закриті бутони.

    Теги: Київ парк квіти
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