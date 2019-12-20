На столичному вокзалі черкащанин опоїв та обікрав пасажира



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Затриманий 33-річний мешканець Черкащини раніше був судимий за крадіжки Фото: Нацполіція

На платформі зловмисник підійшов самотнього пасажира і запропонував випити горілки, куди непомітно підлив очні краплі

До поліції надійшло повідомлення про те, що на платформі столичного залізничного вокзалу невідомий нишпорить у кишенях та валізі чоловіка, який лежить поряд у непритомному стані. На місце події прибули співробітники кримінальної поліції та виявили особу, на яку вказали свідки.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів заступник начальника - начальник сектору кримінальної поліції відділу поліції на станціях залізничного транспорту Руслан Мангуш, потерпілого з гострим отруєнням психотропною речовиною тяжкого ступеня медики швидкої допомоги госпіталізували у лікарню, а правоохоронці у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 33-річного мешканця Черкаської області:

«Попередньо ми встановили, що на платформі до жителя Дніпропетровської області підійшов невідомий та пригостив його горілкою, в яку непомітно підлив лікарський препарат із вмістом психотропної речовини. Дочекавшись, коли чоловік втратив свідомість, зловмисник вирішив заволодіти його речами. У подальшому при поверхневому огляді затриманого ми вилучили барсетку з двома смартфонами, грішми та документами, що належать потерпілому. Також ми вилучили два флакони очних крапель, які направили на експертизу», - повідомив правоохоронець.

Зі слів затриманого, кілька днів тому він приїхав до столиці на заробітки. Виявилося, що у цьому році працівники Святошинського управління поліції затримували його за зберігання наркотиків. Також він раніше судимий за крадіжки.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до семи років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.