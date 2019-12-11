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    Новини

    На залізничному вокзалі Києва зловили чергового клофелінщика

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    Зловмисника затримано і йому повідомлено про підозру - На залізничному вокзалі Києва зловили чергового клофелінщика
    Зловмисника затримано і йому повідомлено про підозру

    Зловмисник пригостив чоловіка алкогольним напоєм, підсипавши у нього психотропну речовину

    Київською прокуратурою повідомлено про підозру 28-річному молодику, який пограбував чоловіка, використовуючи сильнодіючий лікарський засіб.

    Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

    Так, 9 грудня поточного року зловмисник, перебуваючи у приміщені Центрального залізничного вокзалу, помітив чоловіка, який очікував на свій потяг. Грабіжник пригостив подорожуючого алкогольним напоєм, непомітно додавши у нього психотропну речовину. Коли потерпілий знепритомнів, молодик відібрав у нього мобільний телефон, гаманець та документи.

    Потерпілого госпіталізували до лікарні з діагнозом «гостре отруєння психотропною речовиною тяжкого ступеня».

    За результатами слідчо-оперативних дій зловмисника вдалося встановити та затримати. Наразі йому повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 187 КК України та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

    Як повідомлялося, на початку грудня столичною прокуратурою було повідомлено про підозру 36-річному уродженцю Дніпропетровщини, який на території Центрального залізничного вокзалу пограбував чоловіка, підсипавши йому в напій сильнодіючий лікарський засіб.

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