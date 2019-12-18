У Києві судитимуть банду клофелінщиків, що отруїли жінку в ресторані



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Зловмисники додали жінці в алкогольний напій сильнодіючу лікарську речовину

До складу злочинної групи клофелінщиків входила 15-річна дівчина

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №4 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно чотирьох осіб за фактом вчинення розбійного нападу на жінку.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«Слідством встановлено, що група осіб, серед яких була 15-річна дівчина, перебуваючи в одному з ресторанів Дніпровського району Києва, запропонували відвідувачці закладу алкогольний напій, у який непомітно додали сильнодіючу лікарську речовину. Після того, як потерпіла втратила свідомість, зловмисники заволоділи її майном та автомобілем», - розповіли в прокуратурі.

Наразі обвинувальний акт відносно учасників групи за ч. 3 ст. 289 КК України та ч.2 ст. 187 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілої, та розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) скеровано до Дніпровського районного суду для розгляду по суті.

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. За вчинене їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у ході проведення оперативно-розшукових заходів зловмисників затримали на території м. Львів. Ними виявилися 25-річний громадянин Азербайджану та двоє його спільників: 25-річний громадянин Грузії та 24-річна громадянка України. Згодом була затримана і 15-річна дівчина, причетна до злочину.