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    На світанку біля парку «Відрадний» невідомий вдарив ножем чоловіка

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    На місце нападу прибули поліцейські - На світанку біля парку «Відрадний» невідомий вдарив ножем чоловіка
    На місце нападу прибули поліцейські
    Фото: Інформатор

    Потерпілий чоловік втратив багато крові

    У вівторок, 30 липня, на світанку в Солом'янському районі Києва чоловік отримав проникаюче поранення ножем в бік. Напад стався на перетині вулиці Героїв Севастополя і проспекту Відрадний біля парку «Відрадний» .

    Потерпілий втратив багато крові, його госпіталізували. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами очевидців, близько 5:20 чоловік вийшов з залу ігрових автоматів на проспекті Відрадному. Раптом ззаду до нього підбіг невідомий і вдарив ножем у лівий бік. Після цього нападник утік, а чоловік повернувся в приміщення «Космолота», де йому надали першу допомогу. На місце також прибули патрульні.

    До госпіталізації в найближчу лікарню потерпілий розповів поліцейським, що на нього напав чоловік віком близько 30 років в темному одязі і панамі. Про викрадення будь-яких речей невідомо.

    Поліція розшукує нападника.

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    На світанку біля парку «Відрадний» невідомий вдарив ножем чоловіка
    На світанку біля парку «Відрадний» невідомий вдарив ножем чоловіка
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, днями на дачному масиві Русанівські сади Дніпровського району Києва під час конфлікту між двома компаніями сталося ножове поранення двох чоловіків.

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