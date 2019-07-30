На світанку біля парку «Відрадний» невідомий вдарив ножем чоловіка



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На місце нападу прибули поліцейські Фото: Інформатор

Потерпілий чоловік втратив багато крові

У вівторок, 30 липня, на світанку в Солом'янському районі Києва чоловік отримав проникаюче поранення ножем в бік. Напад стався на перетині вулиці Героїв Севастополя і проспекту Відрадний біля парку «Відрадний» .

Потерпілий втратив багато крові, його госпіталізували. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, близько 5:20 чоловік вийшов з залу ігрових автоматів на проспекті Відрадному. Раптом ззаду до нього підбіг невідомий і вдарив ножем у лівий бік. Після цього нападник утік, а чоловік повернувся в приміщення «Космолота», де йому надали першу допомогу. На місце також прибули патрульні.

До госпіталізації в найближчу лікарню потерпілий розповів поліцейським, що на нього напав чоловік віком близько 30 років в темному одязі і панамі. Про викрадення будь-яких речей невідомо.

Поліція розшукує нападника.

Нагадаємо, днями на дачному масиві Русанівські сади Дніпровського району Києва під час конфлікту між двома компаніями сталося ножове поранення двох чоловіків.