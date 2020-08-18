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    На Святошині не розминулися Daewoo та Honda: автівки сильно побиті (відео)

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    ДТП на бульварі Академіка Вернадського - На Святошині не розминулися Daewoo та Honda: автівки сильно побиті (відео)
    ДТП на бульварі Академіка Вернадського
    Фото: скріншот відео

    У ДТП є потерпілі

    Сьогодні, 18 серпня, близько 13:30 сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода на бульварі Академіка Вернадського у Святошинському районі Києва.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, зіткнулися Daewoo та Honda.

    Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження.

    У ДТП не обійшлося і без потерпілих. Інформація уточнюється.

    На місці працює патрульна поліція.

    Нагадаємо, 17 серпня на Парковій у лобовому зіткненні зійшлися водії Porsche та Renault. Патрульна поліція оприлюднила відео моменту ДТП.

    Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
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