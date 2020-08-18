На Святошині не розминулися Daewoo та Honda: автівки сильно побиті (відео)
ДТП на бульварі Академіка Вернадського
Фото: скріншот відео
У ДТП є потерпілі
Сьогодні, 18 серпня, близько 13:30 сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода на бульварі Академіка Вернадського у Святошинському районі Києва.
Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, зіткнулися Daewoo та Honda.
Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження.
У ДТП не обійшлося і без потерпілих. Інформація уточнюється.
На місці працює патрульна поліція.
Нагадаємо, 17 серпня на Парковій у лобовому зіткненні зійшлися водії Porsche та Renault. Патрульна поліція оприлюднила відео моменту ДТП.