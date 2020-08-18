На Парковій дорозі в Києві зіткнулися лоб в лоб Porsche і Renault (відео)



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ДТП на Парковій дорозі Фото: скріншот відео

За попередніми даними, Porsche виїхав на зустрічну смугу

У понеділок, 17 серпня, на Парковій дорозі в Печерському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«На Парковій у лобовому зіткненні зійшлися водії Porsche та Renault… Неозброєним оком видно, що Porsche чомусь опинився на зустрічній смузі», - йдеться в повідомленні.

На місці працювала бригада лікарів швидкої допомоги.

Причини аварії встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялося, 16 серпня в Києві жінка переплутала педалі і влаштувала дуже небезпечну ДТП.

14 серпня на перетині Дніпровської набережної та Княжого Затону у Дарницькому районі Києва легковий автомобіль Mazda в’їхав в кав’ярню на зупинці громадського транспорту.