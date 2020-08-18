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    На Парковій дорозі в Києві зіткнулися лоб в лоб Porsche і Renault (відео)

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    ДТП на Парковій дорозі - На Парковій дорозі в Києві зіткнулися лоб в лоб Porsche і Renault (відео)
    ДТП на Парковій дорозі
    Фото: скріншот відео

    За попередніми даними, Porsche виїхав на зустрічну смугу

    У понеділок, 17 серпня, на Парковій дорозі в Печерському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    «На Парковій у лобовому зіткненні зійшлися водії Porsche та Renault… Неозброєним оком видно, що Porsche чомусь опинився на зустрічній смузі», - йдеться в повідомленні.

    На місці працювала бригада лікарів швидкої допомоги.

    Причини аварії встановлюють правоохоронці.

    Як повідомлялося, 16 серпня в Києві жінка переплутала педалі і влаштувала дуже небезпечну ДТП.

    14 серпня на перетині Дніпровської набережної та Княжого Затону у Дарницькому районі Києва легковий автомобіль Mazda в’їхав в кав’ярню на зупинці громадського транспорту.

    Національна поліція України ДТП Київ ПДР автомобіль
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