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    Минулого тижня у Києві сталося десять наїздів на пішоходів

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    <span>На перетині Дніпровської набережної та Княжого затону автомобіль Mazda в'їхав у кав'ярню&nbsp;</span> - Минулого тижня у Києві сталося десять наїздів на пішоходів
    На перетині Дніпровської набережної та Княжого затону автомобіль Mazda в'їхав у кав'ярню 
    Фото: Lesya Shelest, Facebook

    Порівняно з попереднім тижнем кількість ДТП на столичних дорогах значно зросла

    Упродовж минулого тижня, з 10 по 16 серпня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 657 ДТП (тижнем раніше – 585). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    Із них 30 аварій - з потерпілими (позаминулого тижня - 37).

    Ніхто з учасників дорожнього руху не загинув (тижнем раніше - четверо загиблих).

    Травми отримала 31 людина (позаминулого тижня - 43). Із них 8 мотоциклістів, 2 велосипедисти та водій самоката.

    Відбулося 10 наїздів на пішоходів, із них 2 - на пішохідних переходах.


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    Як повідомлялося, 16 серпня в Києві жінка переплутала педалі і влаштувала дуже небезпечну ДТП.

    14 серпня на перетині Дніпровської набережної та Княжого Затону у Дарницькому районі Києва легковий автомобіль Mazda в’їхав в кав’ярню на зупинці громадського транспорту.

    Національна поліція України ДТП Київ водій ПДР автомобіль
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