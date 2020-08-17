Минулого тижня у Києві сталося десять наїздів на пішоходів



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На перетині Дніпровської набережної та Княжого затону автомобіль Mazda в'їхав у кав'ярню Фото: Lesya Shelest, Facebook

Порівняно з попереднім тижнем кількість ДТП на столичних дорогах значно зросла

Упродовж минулого тижня, з 10 по 16 серпня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 657 ДТП (тижнем раніше – 585). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

Із них 30 аварій - з потерпілими (позаминулого тижня - 37).

Ніхто з учасників дорожнього руху не загинув (тижнем раніше - четверо загиблих).

Травми отримала 31 людина (позаминулого тижня - 43). Із них 8 мотоциклістів, 2 велосипедисти та водій самоката.

Відбулося 10 наїздів на пішоходів, із них 2 - на пішохідних переходах.





Як повідомлялося, 16 серпня в Києві жінка переплутала педалі і влаштувала дуже небезпечну ДТП.

14 серпня на перетині Дніпровської набережної та Княжого Затону у Дарницькому районі Києва легковий автомобіль Mazda в’їхав в кав’ярню на зупинці громадського транспорту.