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    З’явилося відео, як водійка Porsche влаштувала ДТП на Печерську

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    Лобове зіткнення&nbsp;Porsche і Renault на Парковій дорозі - З’явилося відео, як водійка Porsche влаштувала ДТП на Печерську
    Лобове зіткнення Porsche і Renault на Парковій дорозі
    Фото: скріншот відео

    У ДТП постраждали водії двох автомобілів

    Патрульна поліція Києва оприлюднила відео моменту дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 17 серпня на Парковій дорозі в Печерському районі Києва.

    Аварія трапилася близько 14 години, інформує Патрульна поліція.

    Попередньо, водійка автомобіля Porsche виїхала на зустрічну смугу, у результаті чого відбулося зіткнення з автомобілем Renault.

    Обидва водії отримали травми, їх шпиталізували до лікарні.

    З'ясовувати обставини ДТП будуть слідчі.

    Раніше повідомлялося, що на Парковій у лобовому зіткненні зійшлися водії Porsche та Renault.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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