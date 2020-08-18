З’явилося відео, як водійка Porsche влаштувала ДТП на Печерську
Лобове зіткнення Porsche і Renault на Парковій дорозі
Фото: скріншот відео
У ДТП постраждали водії двох автомобілів
Патрульна поліція Києва оприлюднила відео моменту дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 17 серпня на Парковій дорозі в Печерському районі Києва.
Аварія трапилася близько 14 години, інформує Патрульна поліція.
Попередньо, водійка автомобіля Porsche виїхала на зустрічну смугу, у результаті чого відбулося зіткнення з автомобілем Renault.
Обидва водії отримали травми, їх шпиталізували до лікарні.
З'ясовувати обставини ДТП будуть слідчі.
Раніше повідомлялося, що на Парковій у лобовому зіткненні зійшлися водії Porsche та Renault.