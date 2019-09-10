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    Під Києвом другу добу горить стихійне сміттєзвалище

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    Горить сміттєзвалище біля Трипілля - Під Києвом другу добу горить стихійне сміттєзвалище
    Горить сміттєзвалище біля Трипілля
    Фото: ДСНС

    Загорання сталося на площі 1 га

    Станом на ранок вівторка, 10 вересня, триває ліквідація пожежі на несанкціонованому сміттєзвалищі поблизу с. Трипілля Обухівського району Київської області.

    Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

    Пожежа виникла 9 вересня на площі близько 1 га.

    Станом на ранок вівторка ліквідовано загорання на площі 0,3 га, залишається 0,7 га.

    До гасіння залучено 14 чоловік та 5 одиниць техніки, з них від ДСНС 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

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    Під Києвом другу добу горить стихійне сміттєзвалище
    Під Києвом другу добу горить стихійне сміттєзвалище
    Під Києвом другу добу горить стихійне сміттєзвалище
    Під Києвом другу добу горить стихійне сміттєзвалище

    Як повідомлялося, у понеділок поблизу с. Трипілля Обухівського району на території стихійного несанкціонованого сміттєзвалища виникла пожежа на площі близько 1 га.

    Крім того, у понеділок рятувальники ліквідовували загорання на сміттєзвалищах у Сквирі та Васильківському районі.

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    пожежа ДСНС сміття Київщина рятувальники
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