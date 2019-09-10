У зоні ЧАЕС сталася пожежа



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Було ліквідовано пожежу на площі 2,5 га

У понеділок, 9 вересня, у зоні відчуження ЧАЕС сталася пожежа.

Як повідомляє пресслужба ДСНС України, поблизу с. Ковшилівка виникло загорання трав’яного настилу.

О 21:30 пожежу було ліквідовано на площі 2,5 га.

До гасіння залучалося 31 чоловік та 6 одиниць техніки, з них від ДСНС 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Як повідомлялося, у Київській області у понеділок рятувальники ліквідовували загорання на сміттєзвалищах у Сквирі та Васильківському районі.

Крім того, у понеділок поблизу с. Трипілля Обухівського району на території стихійного несанкціонованого сміттєзвалища виникла пожежа на площі близько 1 га. Ліквідації загорання досі триває.