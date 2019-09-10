У центрі Києва сталася велика пожежа (фото)



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Загоряння сталося в гаражах із розповсюдженням на сусідню 3-поверхову будівлю Фото: ДСНС

Вогонь з гаражів перекинувя на будівлю та автомобілі

У вівторок, 10 вересня, вранці сталася пожежа на вул. Великій Васильківській, 65 у Печерському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 07:46.

До місця події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що загоряння сталося в гаражах із розповсюдженням на сусідню 3-поверхову будівлю та 2 поруч припаркованих автомобіля. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати о 08:26 на площі 200 кв. м, а о 08:46 – ліквідувати.

На місці події було задіяно 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 42 чоловіки особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Жертв та постраждалих немає.