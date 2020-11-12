На телеканалі «Київ» запустили шоу, щоб перетворити столицю в вишуканий сад

Мешканці Києва залучаються до озеленення міста

На телеканалі «Київ» стартувало нове реаліті-шоу «Битва дворів».

У кожній програмі жителі двох київських будинків змагаються, хто з них краще облаштує клумбу в своєму дворі. Кожній команді на це видається по п'ять тисяч гривень, решту, якщо учасникам захочеться вийти за рамки виділеного бюджету, вони повинні зібрати самі. Потім професійні ландшафтні дизайнери радять, як краще розбити клумбу, виходячи з умов місцевості, які вибрати рослини, як за ними доглядати та ін. Після цього учасники шоу закуповують на всю зібрану ними і отриману від телеканалу суму зелені насадження, ґрунт, якщо знадобиться, різні пристосування для саду. Найголовніша умова – кожна команда повинна розбити свою клумбу власноруч.

Результат їхньої роботи буде оцінювати журі, що складається з телеведучих. Наприклад, в першій програмі брали участь Юлія Федько, Габріелла Массанга і Сергій Чернишов.

Команда, що перемогла, отримує приз.

Творці програм сподіваються, що з часом залучать до озеленення території жителів усіх київських будинків, щоб перетворити столицю в вишуканий сад.

«Найголовніше, це соціальний проєкт для киян і про киян. Він про те, що якщо хочеш бути щасливим – будь ним. Хочеш, аби тебе оточувала краса, створи її сам», – розповіла керівник Служби виробництва власних програм телеканалу «Київ» Олена Яструбенко.

Ведучі «Битви дворів» – Сергій Одаренко і Яна Петренко. Програма виходитиме по суботах і неділях.