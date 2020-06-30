На території «Борисполя» патрульні зловили таксиста «під кайфом»



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Патрульні відсторонили порушника від керування Фото: Патрульна поліція Київської області

У водія служби таксі правоохоронці виявили ознаки наркотичного сп'яніння

У неділю близько 23 години на території аеропорту «Бориспіль» патрульні виявили у таксиста явні ознаки наркотичного сп'яніння.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Увагу інспекторів привернув автомобіль Toyota Corolla, водій якого підозріло маневрував дорогою.

Патрульні зупинити транспортний засіб. За кермом легковика був 35-річний чоловік, який повідомив охоронцям порядку, що працює водієм таксі. Окрім того, останній пред’явив відповідні документи щодо надання послуг із перевезення пасажирів.

Спілкуючись із порушником, поліцейські помітили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Результат огляду на стан сп’яніння виявився позитивним.

На водія таксі патрульні склали відповідні адміністративні матеріали. Порушника було відсторонено від керування. Транспортний засіб інспектори передали іншому водієві, який має посвідчення водія відповідної категорії.