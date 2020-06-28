На Дніпровській набережній у Києві не розминулися таксі і позашляховик (відео)



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Удар був такої сили, що «японця» розвернуло та повалило на бік Фото ВартовіЕспресо

Аварії обійшлися без потерпілих. В автівках окрім водіїв нікого не було

У ніч з 27 на 28 червня 2020 року на Дніпровській набережній, що в Дарницькому районі столиці України, сталася ДТП за участі таксі та позашляховика.

Про це повідомляють ВартовіЕспресо.

На лінію «103» надійшло повідомлення, що «сталася ДТП та є потерпілі: кількість невідома». Зі слів поліції, приїхавши вони побачили картину, що на перехресті зі світлофором стоїть таксі з розбитим передом, а поруч на боку лежить позашляховик.

Як згодом виявилося, Chevrolet Aveo їхав по прямій, в цей час водій Nissan X-Trail, що їхав на зустріч, різко хотів зробити розворот, проте не встиг та спричинив ДТП. У правий бік врізався седан. Удар був такої сили, що «японця» розвернуло та повалило на бік.

Аварії обійшлися без потерпілих. В автівках окрім водіїв нікого не було.

На місці працює слідчо-оперативна група (СОГ).

Нагадаємо, на Закарпатті велосипедист та авто не поділили дорогу.

Як повідомлялося, на проспекті Маяковського у Деснянському районі Києва стався конфлікт між водіями двох легкових автомобілів, учасником якого став патрульний поза службою.

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