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    На Дніпровській набережній у Києві не розминулися таксі і позашляховик (відео)

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    Удар був такої сили, що &laquo;японця&raquo; розвернуло та повалило на бік - На Дніпровській набережній у Києві не розминулися таксі і позашляховик (відео)
    Удар був такої сили, що «японця» розвернуло та повалило на бік
    Фото ВартовіЕспресо

    Аварії обійшлися без потерпілих. В автівках окрім водіїв нікого не було

    У ніч з 27 на 28 червня 2020 року на Дніпровській набережній, що в Дарницькому районі столиці України, сталася ДТП за участі таксі та позашляховика.

    Про це повідомляють ВартовіЕспресо.

    На лінію «103» надійшло повідомлення, що «сталася ДТП та є потерпілі: кількість невідома». Зі слів поліції, приїхавши вони побачили картину, що на перехресті зі світлофором стоїть таксі з розбитим передом, а поруч на боку лежить позашляховик.

    Як згодом виявилося, Chevrolet Aveo їхав по прямій, в цей час водій Nissan X-Trail, що їхав на зустріч, різко хотів зробити розворот, проте не встиг та спричинив ДТП. У правий бік врізався седан. Удар був такої сили, що «японця» розвернуло та повалило на бік.

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    На Дніпровській набережній у Києві не розминулися таксі і позашляховик (відео)
    На Дніпровській набережній у Києві не розминулися таксі і позашляховик (відео)
    На Дніпровській набережній у Києві не розминулися таксі і позашляховик (відео)
    На Дніпровській набережній у Києві не розминулися таксі і позашляховик (відео)
    На Дніпровській набережній у Києві не розминулися таксі і позашляховик (відео)
    На Дніпровській набережній у Києві не розминулися таксі і позашляховик (відео)
    На Дніпровській набережній у Києві не розминулися таксі і позашляховик (відео)
    Фото ВартовіЕспресо

    Аварії обійшлися без потерпілих. В автівках окрім водіїв нікого не було.

    На місці працює слідчо-оперативна група (СОГ). 

    Нагадаємо, на Закарпатті велосипедист та авто не поділили дорогу.

    Як повідомлялося, на проспекті Маяковського у Деснянському районі Києва стався конфлікт між водіями двох легкових автомобілів, учасником якого став патрульний поза службою.

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