У мережі показали, як водії намагаються обдурити систему автофіксацій порушень ПДР



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Один з водіїв вирішив заліпити номерний знак листочком зі скріпкою

Порушник вважає, що автомобіль потрапить до бази, однак його неможливо буде ідентифікувати

Після початку роботи автофіксації порушень ПДР в Україні водії почали вдаватися до різних заходів, щоб система не розпізнала державний номер.

Так, у мережі оприлюднили фотографії, на яких один з водіїв вирішив заліпити номерний знак листочком зі скріпкою.

Порушник вважає, що автомобіль потрапить до бази, однак його неможливо буде ідентифікувати, у зв’язку з чим, він уникне покарання.

Хоча ще нещодавно у поліції попереджали, що таким водіям все одно доведеться нести відповідальність як і за порушення ПДР, так і за приховування номера.

Патрулі на дорогах завжди зможуть зупинити водіїв за подібні порушення. Наприклад, за експлуатацію авто без номерного знаку або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами, в тому числі з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію.

Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Власники автомобілів в Україні вже почали отримувати штрафи з камер автофіксації, звані в народі «листами щастя». Повідомлення про порушення правил дорожнього руху надходять зареєстрованим автовласникам. На них показані фото, відео та місце порушення ПДР. Також є пропозиція сплатити штраф з 50-відсотковою знижкою.

Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

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