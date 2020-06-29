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    У мережі показали, як водії намагаються обдурити систему автофіксацій порушень ПДР

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    <p>Один з водіїв вирішив заліпити номерний знак листочком зі скріпкою</p> - У мережі показали, як водії намагаються обдурити систему автофіксацій порушень ПДР

    Один з водіїв вирішив заліпити номерний знак листочком зі скріпкою

    Порушник вважає, що автомобіль потрапить до бази, однак його неможливо буде ідентифікувати

    Після початку роботи автофіксації порушень ПДР в Україні водії почали вдаватися до різних заходів, щоб система не розпізнала державний номер.

    Так, у мережі оприлюднили фотографії, на яких один з водіїв вирішив заліпити номерний знак листочком зі скріпкою.

    Порушник вважає, що автомобіль потрапить до бази, однак його неможливо буде ідентифікувати, у зв’язку з чим, він уникне покарання.

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    Хоча ще нещодавно у поліції попереджали, що таким водіям все одно доведеться нести відповідальність як і за порушення ПДР, так і за приховування номера.

    Патрулі на дорогах завжди зможуть зупинити водіїв за подібні порушення. Наприклад, за експлуатацію авто без номерного знаку або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами, в тому числі з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію.

    Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

    Власники автомобілів в Україні вже почали отримувати штрафи з камер автофіксації, звані в народі «листами щастя». Повідомлення про порушення правил дорожнього руху надходять зареєстрованим автовласникам. На них показані фото, відео та місце порушення ПДР. Також є пропозиція сплатити штраф з 50-відсотковою знижкою.

    Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

    «Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.

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