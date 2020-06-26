Хам за кермом: молодик плюнув в обличчя жінці-водійці (фото)



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23-річний водій плюнув в обличчя жінці-водійці Фото: Київ оперативний

Поліція розшукала зухвалого порушника і на нього чекає суд

Днями на дорозі у Києві сталася конфліктна ситуація. До поліції звернулась жінка – учасниця конфлікту.

Вона розповіла, що їхала на власному авто та стала очевидцем порушення ПДР водієм Тoyota. З її слів, керманич хотів перетнути подвійну суцільну лінію і вже виїхав однією віссю автомобіля на зустрічну смугу та намагався повернути ліворуч. Після чого між водіями виник конфлікт, під час якого чоловік плюнув в обличчя заявниці. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Жінка не розгубилась та відразу написала заяву до поліції. Екіпажі патрульної поліції і патрульні, які слідкують за безпекою у столиці через камери відеоспостереження, спільними зусиллями встановили маршрут руху зухвалого молодика.

На проспекті Академіка Глушкова екіпаж патрульних зупинив автомобіль з орієнтування.

За вчинення хуліганських дій 23-річного водія доставили до Шевченківського управління поліції, де на нього склали протокол за ст.173 (Дрібне хулігансво) КУпАП.

Тепер чоловік очікує розгляд своє справи у суді.

Як повідомлялося, на проспекті Маяковського у Деснянському районі Києва стався конфлікт між водіями двох легкових автомобілів. Один із водіїв погрожував іншому зброєю.