На трасах під Києвом будуються три транспортні розв’язки (фото)

Три розв'язки планують побудувати за два роки

На Київщині розпочалось будівництво транспортних розв'язок на міжнародних трасах М-05 Київ – Одеса та М-06 Київ – Чоп. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області.

«Переконаний, що реалізація цього важливого для столичної області проєкту суттєво покращить безпекову ситуацію на міжнародних трасах, розвантажить транспортні вузли та прискорить маршрути. Відсутність лівих поворотів та перехресть на дорогах з високою інтенсивністю руху - це перш за все безпека», – сказав Руслан Ничік, начальник Служби автомобільних доріг у Київській області.

Де будуються розв’язки

Для будівництва розв’язок на під’їздах до Києва визначено три місця:

M-05 Київ – Одеса км 15+390 (Чабани);

M-05 Київ – Одеса км 21+847 (Віта-Поштова);

M-06 Київ – Чоп км 21+767 (Стоянка).

На сьогоднішній день, на розв'язці на дорозі М-06 (Стоянка), ведуться роботи зі спорудження окремих елементів естакади (бетонне огородження), та завершується влаштування підпірних стін біля існуючої естакади.

На трасі М-05 (Чабани) – ведуться земляні роботи, влаштування пальових фундаментів та опор естакади.

Хто будує і за які кошти

Реалізація цього проєкту можлива завдяки співпраці «Укравтодору» з міжнародними фінансовими організаціями. Зокрема, розв'язки будуються в рамках проєкту «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва» за рахунок коштів позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)/Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Підрядна організація: Euro-Asian Construction Corporation Evrascon (Азербайджанська Республіка).

Технагляд здійснюють німецькі фахівці компанії Kocks Consult GmbH.

Термін реалізації проєкту – 2 роки.

Нагадаємо, цього року розпочався ремонт доріг на території Чорнобильської зони відчуження.