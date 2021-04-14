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    У Києві триває очищення зливостоків: дорожники задіяли нову спецтехніку (фото)

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    У столичних автодорівців з'явилася&nbsp;сучасна комбінована каналопромивочна машина - У Києві триває очищення зливостоків: дорожники задіяли нову спецтехніку (фото)
    У столичних автодорівців з'явилася сучасна комбінована каналопромивочна машина
    Фото: Київавтодор

    Гідробригади очищають і ремонтують дощоприймальні колектори і зливостоки

    В усіх районах Києва посилено працюють гідрослужби. Першочергово очищають решітки зливоприймачів від сміття. Для розчистки оглядових колодязів використовують спеціалізовану техніку. Зокрема, МОКи (механізми для очистки колодязів) й причепи. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Очищають і колектори дощової каналізації. Новий помічник для цього – сучасна комбінована каналопромивочна машина, яка поєднує функції гідромонітору і мулососу. Її придбали наприкінці минулого року. Завдяки високому тиску спецмашина пробиває засмічення підземних мереж та відкачує мул. Крім того, вона оснащена потужною пилкою, якою обрізають коріння, що проросло у колектор.

    Гідробригади займаються також ремонтом дощоприймальних колекторів, заміною пошкоджених елементів оглядових колодязів і підняття решіток зливостоків на проектні відмітки.

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    У Києві триває очищення зливостоків: дорожники задіяли нову спецтехніку (фото)
    У Києві триває очищення зливостоків: дорожники задіяли нову спецтехніку (фото)
    У Києві триває очищення зливостоків: дорожники задіяли нову спецтехніку (фото)
    У Києві триває очищення зливостоків: дорожники задіяли нову спецтехніку (фото)
    У Києві триває очищення зливостоків: дорожники задіяли нову спецтехніку (фото)
    У Києві триває очищення зливостоків: дорожники задіяли нову спецтехніку (фото)
    У Києві триває очищення зливостоків: дорожники задіяли нову спецтехніку (фото)
    У Києві триває очищення зливостоків: дорожники задіяли нову спецтехніку (фото)
    У Києві триває очищення зливостоків: дорожники задіяли нову спецтехніку (фото)
    У Києві триває очищення зливостоків: дорожники задіяли нову спецтехніку (фото)
    У Києві триває очищення зливостоків: дорожники задіяли нову спецтехніку (фото)
    У Києві триває очищення зливостоків: дорожники задіяли нову спецтехніку (фото)
    У Києві триває очищення зливостоків: дорожники задіяли нову спецтехніку (фото)
    У Києві триває очищення зливостоків: дорожники задіяли нову спецтехніку (фото)

    Загалом парк спецтехніки і обладнання для роботи гідрослужб «Київавтодору» збільшено і нині це 73 одиниці.

    Теги: Київ дороги сміття Київавтодор
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