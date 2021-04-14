У Києві триває очищення зливостоків: дорожники задіяли нову спецтехніку (фото)

Гідробригади очищають і ремонтують дощоприймальні колектори і зливостоки

В усіх районах Києва посилено працюють гідрослужби. Першочергово очищають решітки зливоприймачів від сміття. Для розчистки оглядових колодязів використовують спеціалізовану техніку. Зокрема, МОКи (механізми для очистки колодязів) й причепи. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Очищають і колектори дощової каналізації. Новий помічник для цього – сучасна комбінована каналопромивочна машина, яка поєднує функції гідромонітору і мулососу. Її придбали наприкінці минулого року. Завдяки високому тиску спецмашина пробиває засмічення підземних мереж та відкачує мул. Крім того, вона оснащена потужною пилкою, якою обрізають коріння, що проросло у колектор.

Гідробригади займаються також ремонтом дощоприймальних колекторів, заміною пошкоджених елементів оглядових колодязів і підняття решіток зливостоків на проектні відмітки.

Загалом парк спецтехніки і обладнання для роботи гідрослужб «Київавтодору» збільшено і нині це 73 одиниці.