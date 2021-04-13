У Чорнобильській зоні розпочався ремонт доріг (фото)

Триває ремонт дороги від КПП Дитятки до КПП Прип’ять з під'їздом до ЧАЕС

До 35 річниці трагедії на ЧАЕС планується оновити 40 км доріг у зоні відчуження

Цього року розпочався ремонт доріг на території Чорнобильської зони відчуження. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області.

Наразі триває ремонт дороги від КПП Дитятки до КПП Прип’ять з під'їздом до ЧАЕС.

«2021 рік – рік початку оновлення доріг в Чорнобильській зоні відчуження. Плануємо до 35 річниці трагедії на ЧАЕС оновити 40 км. Підрядник зробив вже половину із запланованого, тому для всіх, хто рухається авто цими територіями, зміни вже очевидні. Плануємо і надалі ремонтувати тут дороги, в першу це стосується тих маршрутів, що забезпечують підтримку природоохоронної діяльності та сполучають популярні туристичні локації», – сказав керівник Служби автомобільних доріг у Київській області Руслан Ничік.

Ремонтні роботи тривають по всій протяжності ділянки одночасно: фрезерується зношене покриття та влаштовується новий асфальтобетон, після чого буде нанесена нова дорожня розмітка.

Підрядна організація ПП «Автомагістраль».

Зазначимо, з кінця 2020 року Служба автомобільних доріг є балансоутримувачем майже 200 км доріг в зоні відчуження.

В Київській області Чорнобильська зона розташована у межах Іванківського та Поліського районів.

Нагадаємо, що екологи розкритикували проєкт обхідної дороги навколо Києва, зокрема запропонувавши замість вирубки лісу розширити існуючу трасу від Калинівки через Макарів до Бородянки.