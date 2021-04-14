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    Не бачили ремонту по 40-50 років. Які столичні дороги оновлять цього сезону

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    Ремонт Кільцевої дороги в Києві - Не бачили ремонту по 40-50 років. Які столичні дороги оновлять цього сезону
    Ремонт Кільцевої дороги в Києві
    Фото: Київавтодор

    «Київавтодор» вже розпочав дорожній сезон

    Київ продовжує оновлювати інфраструктуру міста навіть в умовах фінансової кризи, спричиненої пандемією. Про це мер столиці Віталій Кличко сказав під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

    «Комунальна корпорація «Київавтодор» вже розпочала дорожній сезон. Ми ремонтуємо дороги і мости, що не бачили оновлення по 40-50 років!» – зазначив мер столиці.

    Сьогодні, зокрема, тривають роботи:

    • на вулиці Милославській. Там дорожники влаштували нижній шар асфальтового покриття на частині від вулиці Радунської до вулиці Оноре де Бальзака;
    • капітальний ремонт і на вулиці Чорнобильській. Там вже влаштовують основу для тротуарів і вело доріжки, встановлюють нові бордюри;
    • на вулиці Борщагівській теж влаштували нижній шар покриття і продовжують роботи;
    • на Пейзажній алеї. Там оновлюють оглядові майданчики і підпірні стінки, сходи та мережу освітлення, встановили камери відеоспостереження і тривожну кнопку;
    • завершальний етап реконструкції проспекту Степана Бандери.
    • капітальний ремонт Кільцевої дороги. На першому етапі оновлять ділянку від Одеської площі до вулиці Луценка у напрямку Жулян.

    «Це я назвав тільки деякі проєкти із запланованих на цей рік. Навіть в умовах фінансової кризи, спричиненої пандемією, ми продовжуємо оновлювати інфраструктуру столиці, об’єкти, що не ремонтували десятиліттями!» – наголосив Кличко.

    Як повідомлялося, 10 квітня Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги(автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

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    Не бачили ремонту по 40-50 років. Які столичні дороги оновлять цього сезону
    Не бачили ремонту по 40-50 років. Які столичні дороги оновлять цього сезону
    Не бачили ремонту по 40-50 років. Які столичні дороги оновлять цього сезону
    Не бачили ремонту по 40-50 років. Які столичні дороги оновлять цього сезону

    Донедавна ця й інші ділянки Київського напівкільця перебували на балансі Київської області. За технічним станом ця ділянка Кільцевої дороги була однією з найгірших.

    Теги: Віталій Кличко Київ дороги ремонт Київавтодор
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