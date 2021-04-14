Не бачили ремонту по 40-50 років. Які столичні дороги оновлять цього сезону

«Київавтодор» вже розпочав дорожній сезон

Київ продовжує оновлювати інфраструктуру міста навіть в умовах фінансової кризи, спричиненої пандемією. Про це мер столиці Віталій Кличко сказав під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

«Комунальна корпорація «Київавтодор» вже розпочала дорожній сезон. Ми ремонтуємо дороги і мости, що не бачили оновлення по 40-50 років!» – зазначив мер столиці.

Сьогодні, зокрема, тривають роботи:

на вулиці Милославській. Там дорожники влаштували нижній шар асфальтового покриття на частині від вулиці Радунської до вулиці Оноре де Бальзака;

капітальний ремонт і на вулиці Чорнобильській. Там вже влаштовують основу для тротуарів і вело доріжки, встановлюють нові бордюри;

на вулиці Борщагівській теж влаштували нижній шар покриття і продовжують роботи;

на Пейзажній алеї. Там оновлюють оглядові майданчики і підпірні стінки, сходи та мережу освітлення, встановили камери відеоспостереження і тривожну кнопку;

завершальний етап реконструкції проспекту Степана Бандери.

капітальний ремонт Кільцевої дороги. На першому етапі оновлять ділянку від Одеської площі до вулиці Луценка у напрямку Жулян.

«Це я назвав тільки деякі проєкти із запланованих на цей рік. Навіть в умовах фінансової кризи, спричиненої пандемією, ми продовжуємо оновлювати інфраструктуру столиці, об’єкти, що не ремонтували десятиліттями!» – наголосив Кличко.

Як повідомлялося, 10 квітня Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги(автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

Донедавна ця й інші ділянки Київського напівкільця перебували на балансі Київської області. За технічним станом ця ділянка Кільцевої дороги була однією з найгірших.