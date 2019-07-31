На трасі Київ-Харків згорів легковик
Автомобіль «Форд Фокус» згорів ущент
Фото: ДСНС
Загорання виникло в автомобілі «Форд Фокус»
У вівторок, 30 липня, сталося загорання автомобіля на трасі Київ-Харків поблизу с. Бзів. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району від чергового поліції о 12:39.
На місце виклику було направлено два відділення 24-ДПРЧ смт Баришівка. По прибуттю на місце рятувальниками було встановлено, що горить легковий автомобіль «Форд Фокус».
Пожежу було локалізовано о 13:07 та о 13:12 повністю ліквідовано.
До гасіння пожежі залучалось 6 чоловік особового складу 24-ДПРЧ смт Баришівка.