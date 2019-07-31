На трасі Київ-Харків згорів легковик



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Автомобіль «Форд Фокус» згорів ущент Фото: ДСНС

Загорання виникло в автомобілі «Форд Фокус»

У вівторок, 30 липня, сталося загорання автомобіля на трасі Київ-Харків поблизу с. Бзів. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району від чергового поліції о 12:39.

На місце виклику було направлено два відділення 24-ДПРЧ смт Баришівка. По прибуттю на місце рятувальниками було встановлено, що горить легковий автомобіль «Форд Фокус».

Пожежу було локалізовано о 13:07 та о 13:12 повністю ліквідовано.

До гасіння пожежі залучалось 6 чоловік особового складу 24-ДПРЧ смт Баришівка.