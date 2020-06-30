На трасі Київ – Одеса сталася моторошна ДТП із жертвами (фото, відео)



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Автомобіль Citroen C4 злетів у кювет і перекинувся на дах Фото: Патрульна поліція Київської області

В результаті ДТП четверо травмованих та одна особа загинула

У понеділок, 29 червня, близько 21 години на 142 км автодороги Київ – Одеса, поблизу села Сніжки Ставищенського району Київщини, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Citroen C4 та Renault.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Прибувши на місце, патрульні побачили в кюветі понівечений Citroen C4. Автомобіль Renault з пошкодженими дверцятами знаходився на проїзній частині.

Внаслідок ДТП водій та троє пасажирів Citroen, серед яких двоє дітей 12 та 15 років, отримали травми та були шпиталізовані до лікарні. Ще одна пасажирка цього ж авто від отриманих травм загинула на місці події.

Механізм та обставини аварії будуть з'ясовувати слідчі.

У соцмережі з’явилося відео з місця ДТП.

Повідомлялося, що на місці аварії працювали дві карети швидкої допомоги та два автомобілі рятувальників.

Через ДТП на трасі утворився серйозний затор.