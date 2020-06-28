На Одещині мікроавтобус зіткнувся з легковим авто, є загиблі



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Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Фото пресслужби Національної поліції Одеської області

Один із водіїв загинув на місці

На трасі Одеса-Рені трапилася ДТП за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса на буксирі, внаслідок чого загинув чоловік. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Одеської області.

Згідно з повідомленням, інцидент трапився сьогодні близько 07:00. Автомобіль Ford Transit, який був на буксирі в Opel Movano, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Chevrolet Aveo.

Як зазначається, внаслідок аварії водій Chevrolet, 1987 року народження, загинув на місці, а його дружина отримала травми і була негайно госпіталізована. Дані жінки поки що не встановлені, однак відомо, що подружжя з Миколаївської області.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у суботу, 27 червня, на Столичному шосе на виїзді з Києва в бік села Віта-Литовська сталося ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля ВАЗ. В результаті зіткнення ніхто не постраждав.

До слова, на Закарпатті велосипедист та авто не поділили дорогу.

Як повідомлялося, на проспекті Маяковського у Деснянському районі Києва стався конфлікт між водіями двох легкових автомобілів, учасником якого став патрульний поза службою.

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