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    Суспільство

    «Порушуєте!» За перевищення швидкості в українських водіїв будуть забирати права

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    За дев&rsquo;ять місяців 2019 року в Україні було зафіксовано 114,769 тис. ДТП, що на 7 тис. більше, ніж у 2018-му - «Порушуєте!» За перевищення швидкості в українських водіїв будуть забирати права
    За дев’ять місяців 2019 року в Україні було зафіксовано 114,769 тис. ДТП, що на 7 тис. більше, ніж у 2018-му

    Грошима карати порушників малопродуктивно, оскільки водії пам’ятають про нові штрафи перші півроку, а потім «розслаблюються» - МВС

    Українських водіїв планують жорсткіше карати за перевищення швидкості. У міністерстві внутрішніх справ пропонують за перевищення швидкості на 50 км/год не штрафувати, а позбавляти водійських прав на півроку.

    Зазначається, що на сьогодні розмір штрафу за таке порушення складає від 255 грн до 510 грн.

    У поліції кажуть, що світовий досвід показує - грошима карати порушників малопродуктивно, оскільки водії пам’ятають про нові штрафи перші півроку, а потім «розслаблюються».

    При цьому кількість дорожньо-транспортних пригод не зменшується.

    Наприклад, за дев’ять місяців 2019 року в Україні було зафіксовано 114,769 тис. ДТП, що на 7 тис. більше, ніж у 2018-му. З них 18,446 тисяч – з постраждалими.

    Всього ж в аваріях на дорогах країни загинули 2369 і травмовано 23,476 тис. осіб.

    При цьому, скільки ще постраждалих в аваріях померли в лікарні — невідомо, оскільки таку статистику ніхто не веде.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій (до речі, колишній підлеглий міністра МВС Арсена Авакова) заявив, що для зменшення кількості ДТП потрібно, в першу чергу мінімізувати людський фактор, розробивши автоматичну фото- і відеофіксацію.

    «Виходить замкнуте коло: держава будує кращої якості дороги, а люди починають швидше їздити, збільшуючи тим самим кількість ДТП», - зауважив мінстр.

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