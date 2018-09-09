На Троєщині BMW протаранила Lada Kalina, а та в’їхала у маршрутку



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Фото: kiev.informator.ua ДТП на Оноре де Бальзака

BMW і Lada їхали в бік вулиці Милославської, а «Богдан» в протилежну сторону

У суботу, 8 вересня, в Києві на вулиці Оноре де Бальзака сталася ДТП з постраждалими. Зіткнулися BMW 525, Lada Kalina і автобус «Богдан».

Аварія трапилася близько 21:50.

За попередньою інформацією, BMW і Lada їхали в бік вулиці Милославської, а «Богдан» в протилежну сторону. З невідомих причин «беха» вдарила Kalina в зад, від удару Lada вилетіла на смугу зустрічного руху і лоб в лоб врізалася в автобус.

В результаті зіткнення постраждали двоє людей: водій автобуса, його діставали рятувальники, так як чоловік не міг ворушитися, і водій Lada. Обох госпіталізували в лікарню.

При цьому господар BMW, що знаходився в нетверезому стані, стверджував, що його віз тверезий водій, проте після аварії драйвер втік. Чи справді був тверезий водій і хто сидів за кермом встановить слідство. Відзначимо, що рух по вулиці Оноре де Бальзака було перекрито. На місці працювала патрульна поліція, медики, рятувальники і слідчо-оперативна група.

Джерело: Інформатор