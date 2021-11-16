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    На Троєщині будується мініролердром (фото)

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    Мініролердром будується навколо спортивного майданчика на вулиці Цвєтаєвої, 16 - На Троєщині будується мініролердром (фото)
    Мініролердром будується навколо спортивного майданчика на вулиці Цвєтаєвої, 16
    фото: Андрій Порайко/Facebook

    Незабаром новий спортивний майданчик зможе приймати відвідувачів

    На вулиці Цвєтаєвої, 16 у Деснянському районі розпочалося будівництво мініролердрома задля забезпечення активного відпочинку киян.

    За словами депутата Київської міської ради, члена постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрія Порайка, найближчим часом будівництво буде завершено та паркур-майданчик зможе приймати перших відвідувачів. Про це повідомляє пресслужба Київради.

    «Спільно з Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією ми продовжуємо облагороджувати територію навколо спортивного майданчика. Ініціатива створення ролердрому спрямована на те, аби забезпечити спортивне виховання молоді, гарантувати їм безпеку під час активного дозвілля. Насамперед, при створенні ролердрому ми керувалися пріоритетними для нас принципами – забезпечити спокій батькам та безпеку дітям», – підкреслив Порайко.

    Депутат додав, що здійснюється ретельний контроль усіх етапів будівництва, саме тому роботи мають бути виконані відповідно до зазначених термінів.

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    На Троєщині будується мініролердром (фото)
    На Троєщині будується мініролердром (фото)
    фото: Андрій Порайко/Facebook

    Нагадаємо також, що в Києві будується новий магістральний веломаршрут Оболонь–Поділ–Центр.

    За 10 місяців цього року веломережа Києва збільшилася на 76,2 км.

    Теги: Київ спорт відпочинок будівництво Троєщина кияни
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    На Троєщині будується мініролердром (фото)