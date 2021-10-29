У Києві введуть нові дорожні елементи для велосипедистів

Розроблено Альбом типових схем організації велосипедної інфраструктури міста

За 10 місяців цього року завдяки влаштуванню нових велодоріжок та велосмуг, перерозподілу дорожнього простору та збільшенню кількості смуг громадського транспорту, якими дозволено рух велосипедистів, веломережа Києва збільшилась на 76,2 км. Роботи продовжуються, і до кінця року буде ще кілька вулиць із влаштованою велосипедною інфраструктурою. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«Важливо, що велоінфраструктура збільшується не тільки кількісно, а й якісно. Цього року ми ввели нові для Києва елементи, які підвищують безпеку і комфорт пересування велосипедистів: лівоповоротні велосипедні зони очікування, почали відгороджувати бортами велосмуги від зон паркування. Також почали застосовувати коробчасту розмітку на великих перехрестях», – розповів заступник голови КМДА.

Як зазначив Густєлєв, поступово місто підійшло до етапу, коли всі ці речі треба уніфікувати та унормувати. Для цього велосектор Департаменту транспортної інфраструктури та постійно діюча робоча група «Київська майстерня міста», яка працює при ДТІ, розробила Альбом типових схем організації велосипедної інфраструктури міста Києва. Його мета – уніфікувати проєктування та влаштування такої інфраструктури на різних ділянках вулично-дорожньої мережі.

«Уперше запропоновано рішення для нанесення розмітки велосипедних доріжок та велосипедних смуг при влаштуванні дорожніх пагорбів типу «берлінська подушка», перетину з трамвайними коліями, конструктивному відокремленні велосипедних смуг від зони паркування, влаштуванні велосипедних смуг зустрічного руху, а також влаштуванні вулиць спільного руху велосипедистів та автотранспорту. Крім того, обґрунтовано зменшення розмірів розмітки 1.14.1 «зебра» через велосипедні доріжки», – поінформував заступник голови Київської міської державної адміністрації.

Густєлєв звернув увагу, що Альбом доповнює теоретичні засади Концепції розвитку велосипедної інфраструктури міста Києва, затвердженої рішенням Київради №7/4071 від 08.02.2018 року, та є локальним уточненням до ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДСТУ 2587:2021 «Розмітка дорожня» та ДСТУ 8906:2019 «Планування та проєктування велосипедної інфраструктури». Напрацювання Альбому вже прийняті в роботу всіма комунальними підприємствами, відповідальними за влаштування велосипедної інфраструктури в Києві.

Нагадаємо, нещодавно в Києві вперше в Україні для безпеки та зручності велосипедистів встановили гумовий борт для відокремлення велосипедної смуги від зони паркування автотранспорту.