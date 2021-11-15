У столиці будується новий магістральний веломаршрут (фото)

Частину велодоріжки вже звели на транспортній розв'язці на Оболоні

На транспортній розв'язці проспекту Степана Бандери та проспекту Героїв Сталінграда в Києві побудували двосторонню велосипедну доріжку та оновили покриття пішохідного тротуару. Про це повідомляється на Facebook-сторінці спільноти «Київ – велосипедне місто».

Велодоріжка шириною 2 метри з асфальтобетонним покриттям поєднує вже наявну велосипедну доріжку на проспекті Степана Бандери з майбутньою велосипедною доріжкою, що буде побудована в рамках капітального ремонту проспекту Героїв Сталінграда.

Також від нового відрізка велоінфраструктури є відгалуження в напрямку вул. Набережно-Рибальської.

Даний відрізок є частиною магістрального веломаршруту Оболонь–Поділ–Центр та в перспективі поєднає єдиною велосипедною мережею Північний міст, станцію метро «Почайна» та житловий масив Оболонь.

Як повідомлялося, за 10 місяців цього року веломережа Києва збільшилася на 76,2 км.