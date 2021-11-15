  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У столиці будується новий магістральний веломаршрут (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нова велодоріжка шириною 2 метри з асфальтобетонним покриттям - У столиці будується новий магістральний веломаршрут (фото)
    Нова велодоріжка шириною 2 метри з асфальтобетонним покриттям
    фото: «Київ – велосипедне місто»/Facebook

    Частину велодоріжки вже звели на транспортній розв'язці на Оболоні

    На транспортній розв'язці проспекту Степана Бандери та проспекту Героїв Сталінграда в Києві побудували двосторонню велосипедну доріжку та оновили покриття пішохідного тротуару. Про це повідомляється на Facebook-сторінці спільноти «Київ – велосипедне місто».

    Велодоріжка шириною 2 метри з асфальтобетонним покриттям поєднує вже наявну велосипедну доріжку на проспекті Степана Бандери з майбутньою велосипедною доріжкою, що буде побудована в рамках капітального ремонту проспекту Героїв Сталінграда.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У столиці будується новий магістральний веломаршрут (фото)
    У столиці будується новий магістральний веломаршрут (фото)
    У столиці будується новий магістральний веломаршрут (фото)
    фото: «Київ – велосипедне місто»/Facebook

    Також від нового відрізка велоінфраструктури є відгалуження в напрямку вул. Набережно-Рибальської.

    Даний відрізок є частиною магістрального веломаршруту Оболонь–Поділ–Центр та в перспективі поєднає єдиною велосипедною мережею Північний міст, станцію метро «Почайна» та житловий масив Оболонь.

    Як повідомлялося, за 10 місяців цього року веломережа Києва збільшилася на 76,2 км.

    Теги: Київ дороги ремонт велоінфраструктура велосипед
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У столиці будується новий магістральний веломаршрут (фото)