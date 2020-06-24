На Троєщині двоє молодиків забили до смерті чоловіка

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Бійку з перехожим вчинили 22-річні молодики Фото: Нацполіція

Чоловік від отриманих травм помер у лікарні

На вулиці Архітектора Ніколаєва у Деснянському районі Києва сталася бійка між трьома чоловіками. Про це повідомила до поліції місцева мешканка, що сталася свідком події. На місце виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група районного управління та швидка медична допомога.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко, прибувши на вказану адресу, правоохоронці виявили на асфальті непритомного чоловіка. Його з тяжкою травмою голови та численними побоями медики госпіталізували до лікарні, де згодом він помер.

«Під час розшукових заходів ми встановили, що інші учасники бійки втекли з місця події на автомобілі. Завдяки записам відео з камер спостереження, встановлених у рамках програми «Безпечне місто», нам вдалося з’ясувати маршрут та власника транспортного засобу. Згодом ми затримали двох 22-річних чоловіків, які вчинили бійку з 35-річним перехожим», - додав правоохоронець.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав їм запобіжні заходи: одному цілодобовий, а іншому – нічний домашні арешти. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, під Києвом в одному з супермаркетів сталася бійка.