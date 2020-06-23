Убив і закопав у лісі: поліція затримала підозрюваного у подвійному вбивстві (фото)
Минулого тижня тіла двох жителів Славутича, які вважалися безвісти зниклими, поліцейські розшукали закопаними в лісі
У ніч на 23 червня працівники сектору кримінальної поліції Славутича спільно з чернігівськими колегами затримали чоловіка, що ґрунтовно підозрюється у вбивстві двох жителів м. Славутич.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Зловмисником виявився 39-річний місцевий мешканець. Поліція затримала його в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Нагадаємо, днями поліцейські розшукали закопані в лісі тіла двох жителів Славутича, які раніше вважалися безвісно зниклими.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, - довічне позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.