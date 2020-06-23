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    Убив і закопав у лісі: поліція затримала підозрюваного у подвійному вбивстві (фото)

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    Підозрюваний у подвійному вбивстві -&nbsp;39-річний мешканець Славутича - Убив і закопав у лісі: поліція затримала підозрюваного у подвійному вбивстві (фото)
    Підозрюваний у подвійному вбивстві - 39-річний мешканець Славутича
    Фото: Нацполіція

    Минулого тижня тіла двох жителів Славутича, які вважалися безвісти зниклими, поліцейські розшукали закопаними в лісі

    У ніч на 23 червня працівники сектору кримінальної поліції Славутича спільно з чернігівськими колегами затримали чоловіка, що ґрунтовно підозрюється у вбивстві двох жителів м. Славутич.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Зловмисником виявився 39-річний місцевий мешканець. Поліція затримала його в порядку ст. 208 КПК України.

    Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

    Нагадаємо, днями поліцейські розшукали закопані в лісі тіла двох жителів Славутича, які раніше вважалися безвісно зниклими.

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    Убив і закопав у лісі: поліція затримала підозрюваного у подвійному вбивстві (фото)
    Убив і закопав у лісі: поліція затримала підозрюваного у подвійному вбивстві (фото)
    Убив і закопав у лісі: поліція затримала підозрюваного у подвійному вбивстві (фото)
    Убив і закопав у лісі: поліція затримала підозрюваного у подвійному вбивстві (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, - довічне позбавлення волі.

    Досудове розслідування триває.

    Національна поліція України кримінал вбивство Київщина злочин злочинець
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