Убив і закопав у лісі: поліція затримала підозрюваного у подвійному вбивстві (фото)



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Підозрюваний у подвійному вбивстві - 39-річний мешканець Славутича Фото: Нацполіція

Минулого тижня тіла двох жителів Славутича, які вважалися безвісти зниклими, поліцейські розшукали закопаними в лісі

У ніч на 23 червня працівники сектору кримінальної поліції Славутича спільно з чернігівськими колегами затримали чоловіка, що ґрунтовно підозрюється у вбивстві двох жителів м. Славутич.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Зловмисником виявився 39-річний місцевий мешканець. Поліція затримала його в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, днями поліцейські розшукали закопані в лісі тіла двох жителів Славутича, які раніше вважалися безвісно зниклими.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, - довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.