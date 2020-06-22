На Троєщині «благодійники» ошукали пенсіонера на 16 тис. грн (фото)



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Поліція оперативно затримала зловмисників Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали банду шахраїв

До чергового Деснянського управління поліції від 82-річного місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що на проспекті Маяковського його ошукали на 16 тисяч гривень. На місце події оперативно виїхали співробітники карного розшуку та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У ході відпрацювання прилеглої території за прикметами, наданими потерпілим, оперативники затримали п’ятьох осіб, які намагалися втекти автомобілем «Деу Ланос». До складу групи входили чоловіки та жінки, 1967, 1979, 1980 років народження. Троє з затриманих раніше судимі за вчинення шахрайства.

Правоохоронці встановили, що зловмисники підійшли до літнього киянина та під виглядом працівників благодійної організації запропонували матеріальну допомогу у сумі півтори тисячі гривень, але пенсіонер мав показати наявні 16 тисяч гривень. Подільники діяли швидко: сховали його гроші у конверт і туди ж поклали грошову допомогу, у цей момент пакунок поміняли та віддали жертві, яка лише згодом перевірила наявність грошей та зрозуміла про заміну», - розповіли в поліції.

Відомості про подію слідчі Деснянського управління поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Під час огляду автівки та особистих речей затриманих поліцейські виявили та вилучили речові докази, а саме гроші потерпілого, конверти та купони, які долучили до матеріалів кримінального провадження.

3-річному уродженцю АР Крим та 40-річній мешканці Хмельницької області оголосили підозру та суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді арешту.

Зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція звертається до громадян: «Якщо на даних фотокартках ви впізнаєте осіб, які вчинили відносно вас злочин, просимо повідомити у поліцію за номерами: (067) 650 69 22 або на спецлінію 102».