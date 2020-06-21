У супермаркеті під Києвом двоє чоловіків побилися ковбасою (відео)



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За словами очевидців винуватцем бійки став молодий чоловік, він спровокував конфлікт з чоловіком спортивної статури Скріншот з відео

Ковбаса перетворилася на зброю під час сутички в супермаркеті під Києвом

Під Києвом в одному з супермаркетів сталася бійка, яка розбурхала користувачів мережі. Відео з’явилося в соцмережах.

У супермаркеті АТБ під Києвом побилися двоє чоловіків, вони щось не поділили.

За словами очевидців винуватцем бійки став молодий чоловік, він спровокував конфлікт з чоловіком спортивної статури, який просто прийшов скупиться.

В результаті інциденту, він не зміг стриматися і кілька разів ударив хлопця палкою ковбаси, яку пізніше об нього зламав.

На відео видно, що молодий чоловік намагався вдарити кривдника, хотів штовхнути його, але в якийсь момент не втримав рівновагу і впав на сходинки.

Нагадаємо, у столичному супермаркеті розгулювала жінка у футболці з Путіним.

Як повідомлялося, на Закарпатті банкомат видав чоловікові вдесятеро більше, ніж той просив.

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