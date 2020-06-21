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    У супермаркеті під Києвом двоє чоловіків побилися ковбасою (відео)

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    За словами очевидців винуватцем бійки став молодий чоловік, він спровокував конфлікт з чоловіком спортивної статури - У супермаркеті під Києвом двоє чоловіків побилися ковбасою (відео)
    За словами очевидців винуватцем бійки став молодий чоловік, він спровокував конфлікт з чоловіком спортивної статури
    Скріншот з відео

    Ковбаса перетворилася на зброю під час сутички в супермаркеті під Києвом

    Під Києвом в одному з супермаркетів сталася бійка, яка розбурхала користувачів мережі. Відео з’явилося в соцмережах.

    У супермаркеті АТБ під Києвом побилися двоє чоловіків, вони щось не поділили.

    За словами очевидців винуватцем бійки став молодий чоловік, він спровокував конфлікт з чоловіком спортивної статури, який просто прийшов скупиться.

    В результаті інциденту, він не зміг стриматися і кілька разів ударив хлопця палкою ковбаси, яку пізніше об нього зламав.

    На відео видно, що молодий чоловік намагався вдарити кривдника, хотів штовхнути його, але в якийсь момент не втримав рівновагу і впав на сходинки.

    Нагадаємо, у столичному супермаркеті розгулювала жінка у футболці з Путіним.

    Як повідомлялося, на Закарпатті банкомат видав чоловікові вдесятеро більше, ніж той просив.

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